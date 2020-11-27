警察露營區偷拍洗澡 遭妨害秘密罪起訴

高雄鳳山區一名陳姓警官，今年8月到台中一處露營區以手機偷拍林姓女子洗澡，林女發現大叫，眾人攔下陳男，他辯稱以為鄰間是太太洗澡，檢方不予採信，今天依妨害秘密罪起訴。

起訴書中指出，陳姓警官今年8月和太太到台中市和平區露營，陳男拿出手機透過浴室隔間頂端的縫隙，由上往下，偷拍鄰間林姓女子洗澡，林女洗頭時抬頭發現有手機，嚇得大叫，其他人趕到現場，當場逮住陳男，報警處理。

檢警在陳男手機中發現有林女洗澡的影像，陳男辯稱，以為鄰間洗澡的人是太太，才用手機拍攝，想要測試露營區浴室的安全。但陳男太太則表示，陳男有問她要不要去洗澡，但因她要整理東西，叫陳男先過去。台中地檢署檢察官不採信陳男證詞，今天依照妨害秘密罪，將他起訴。