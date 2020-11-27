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舒壓按摩加價600升級半套 萬華色情養生館遭警取締
台北市萬華區一間養生館屢遭檢舉「掛羊頭賣狗肉」，以養生館之名掩護性交色情，警方今晨突襲取締，當場查獲現場負責人、員工、嫖客等7人，查扣保險套、潤滑劑等證物，詢後依妨害風化罪、社會秩序維護法送辦裁處。
警方調查，業者在萬華區艋舺大道上開設養生館，表面上看起來是提供按摩、舒壓服務，暗地裡卻從事半套性交易，尋芳客須先付1300元按摩費，若加價600元，即可升級為半套性交，業者在從中抽取500至600元利潤。
轄區萬華分局警方今晨0時許集結警力，突襲進入店內取締，當場查獲42歲鐘姓女負責人，正在從事性交的37歲陸籍女員工、45歲外籍女員工及2名嫖客，另有2名男子正在排隊消費，現場查扣保險套、潤滑劑等證物。
警方表示，全案詢後依涉妨害風化罪嫌將業者送辦，嫖客及賣淫女子則依社會秩序維護法裁處，後續也將持續掃蕩不法色情場所。
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