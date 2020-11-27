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寄養家庭爸爸安置2少女 竟叫1女拍攝他與另1女性愛

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

寄養家庭爸爸阿雄（化名）2年前安置少女小香、小秋，利誘2少女與他發生性關係，經小香同意，小秋予以拒絕，前年農曆春節期間，阿雄在住處與小香嘿咻，小秋則在旁拍攝性愛過程，阿雄否認，但法官不採信，台中高分院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪從重判刑5年9月。可上訴。

判決書指出，阿雄與妻子是經縣政府審查合格的寄養家庭。2016年3 月間、2017年7 月間，縣政府先後安排15歲少女小香（化名）、14歲少女小秋（化名），在阿雄的住處接受寄養安置。

2018年2月10日，阿雄向少女小香表示想和她玩「身體接觸遊戲」，並誘以事成後將給予新台幣1000元為代價，經小香應允；並由小香轉達小秋，惟小秋因憶起生父告誡不能出賣自己身體換取金錢而拒絕。

2018年農曆春節期間，2少女隨同一家人返回老家過節，因小香於打包行李時漏未攜帶內衣褲，阿雄在農曆大年初一駕車載2女回住處，見機不可失，與少女小香發生性關係，還叫小秋持手機拍攝過程，事後給小香1000元，另給小秋200元。

同日阿雄駕車載2女返老家時，出發前他猶在車內播放甫拍攝性交影片，給2女一同觀看，並旋即刪除，且給付小香1000元，另給小秋200元。2女所涉部分，另由少年法庭處理。

案發後某日，小香將此事告訴友人，經友人告訴社工，社工回報縣政府社會處，經2名少女的主責社工於同日將2女帶離阿雄寄養家庭另行安置，繼而於同年7 月16日通報警方處理。

阿雄辯稱「2名少女寄養在我家期間，曾有多次偷竊紀錄，我曾告誡她們如果再犯會報警處理，2女因此懷恨在心，而有這些不實指控」。法官不採信，予以重判。

二審合議庭審酌，2名少女來自弱勢家庭，阿雄不僅未善盡寄養家庭職責，竟以金錢邀誘2少女為性交易，幸經小秋拒絕，日後又命小秋在旁拍攝、觀賞他與小香性交過程，逾越界線犯下難為公眾容忍之惡行，有損於民眾對社政系統及寄養家庭制度之信賴度及公信力，從重判刑5年9月。

2名弱勢家庭少女被安置在寄庭家庭，寄養爸爸性侵玷辱1少女，還叫另名少女在旁拍攝性愛過程，二審將他重判5年9月。圖／本報資料照
2名弱勢家庭少女被安置在寄庭家庭，寄養爸爸性侵玷辱1少女，還叫另名少女在旁拍攝性愛過程，二審將他重判5年9月。圖／本報資料照

寄養家庭 社工 春節

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