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鈕承澤換律師庭內否認性侵 二審12月2日宣判

中央社 / 台北26日電

導演鈕承澤涉嫌性侵女工作人員，一審遭判4年徒刑。鈕提上訴，並將辯護律師換人，在二審開庭期間，仍否認性侵。聯合報系資料照
導演鈕承澤涉嫌性侵女工作人員，一審遭判4年徒刑。鈕提上訴，並將辯護律師換人，在二審開庭期間，仍否認性侵。聯合報系資料照

導演鈕承澤涉嫌性侵女工作人員，一審遭判4年徒刑。鈕承澤提上訴，並將辯護律師換人，在二審開庭期間，仍否認性侵，作無罪答辯，二審日前辯論終結，訂於12月2日宣判。

二審台灣高等法院開庭期間，10月14日原訂傳喚證人進行詰問，但證人未出庭，庭訊改為11月，證人低調到庭作證，經檢辯進行最後辯論後，二審審判長庭末諭知本件辯論終結，訂於12月2日上午10時宣判。

一審台北地方法院判決指出，鈕承澤是電影「跑馬」的導演，因而於民國107年10月間，認識剛加入劇組擔任工作人員的被害女子，對她心生愛慕，同年11月23日要求劇組林姓主管帶被害人到他住處參加私人聚會。

判決表示，當天晚間9時許，其餘賓客先行離去，僅餘林姓主管及被害女子在場，林姓主管為製造鈕承澤與被害女子獨處機會，獨自離開，鈕承澤見屋內僅剩他與被害女子，兩人聊天後，乘機性侵得逞。

一審審理期間鈕承澤辯稱，他以為被害女子對他有好感，並沒有違反對方意願，但法官訊問女子友人、劇組人員、主管後，認定案發前兩人並無任何男女好感情愫存在，鈕承澤也知道被害女子當天表現與平時無異，不可能誤認被害女子對他產生好感。

一審法官表示，被害女子當天以緊閉雙唇、撇頭、閃躲、推阻等方式拒絕鈕承澤，可見鈕承澤的辯解與事實不符，不足採信。鈕承澤另辯稱當天酒醉斷片，但法官並不採信。

一審合議庭指出，鈕承澤身為國內知名導演，利用媒體散布消息，形塑兩人存有男女情愫。且在審理中藉由和解書記載內容，試圖營造被害人案發時未傳達出拒絕之意，並暗指對方主動獻身，欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心。

一審於4月間宣判，考量鈕承澤曾任演員、現為導演，尚有母親需撫養等生活狀況，並於審理中已與被害女子達成和解，彌補所造成的損害，判決有期徒刑4年。

鈕承澤不服，提起上訴，二審由台灣高等法院受理，因為性侵案件，不公開審理。

台灣高等法院 鈕承澤 性侵

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