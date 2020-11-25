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性侵再犯率高造成恐慌 新北籲成立司法治療專區

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北今年截至目前為止有997件性侵害案件，經評估再犯率極高並送強制治療的有6名加害者，新北家防中心主任許芝綺說，雖然再犯率極高加害者人數不多，但1件就會造成社會關注，呼籲中央成立司法治療專區，降低社區民眾擔憂。

43歲吳姓男子涉嫌誘拐蹺家孩子，以零用錢等方式猥褻8名男童，遭法院判刑12年，2010年入監後2018年獲得假釋，未料他獲得假釋後又性侵男童，吳男再度入獄後，家防中心也提出「刑後治療」，盼吳男服刑完畢繼續接受治療。

許芝綺今在市政會議報告指出，性侵犯再犯率高的加害者，不是關完就不會再犯，必須運用各種機制產生約束力，加入觀護、治療、警察、司法系統等讓加害者不敢再犯，司法治療專區能提供加害者矯治、治療、輔導，降低再犯率。

許芝綺指出，有些加害者雖是高度再犯者，但在高度監控下會約束自己行為，有些高度再犯的加害者不願被約束，這種加害者在社區內就成為不定時炸彈，成為社區的恐慌，應成立司法治療專區，解除民眾的擔憂。

新北家庭暴力暨性侵害防治中心設有評估小組，由精神科醫師、臨床心理師、資深社工師、犯罪預防專家組成，把性侵加害者分為低、中低、中高、高度再犯者，新北多以兩小無猜或是與未成年發生關係為主，但有6名高度危險再犯者。

許芝綺說，目前台中監獄培德醫院強制治療專區仍不夠完善，司法治療專區才能從加害者的性侵脈絡，例如家庭關係、第一次發生性行為是何時、受迫還是主動，才能找犯案的刺激點，阻絕性侵的反應。

許芝綺指出，國外的司法治療專區，還會監控加害者電腦查詢上網的類別、每日的去處，避免出現再犯的動機，不過台灣目前涉及衛福部、法務部，又有加害者人權議題，成立司法治療專區仍有難度。

新北有6名經評估再犯性侵率極高的加害者，新北家防中心主任許芝綺說，呼籲中央成立司法治療專區，降低社區民眾擔憂。（示意圖）圖／報系資料照片
新北有6名經評估再犯性侵率極高的加害者，新北家防中心主任許芝綺說，呼籲中央成立司法治療專區，降低社區民眾擔憂。（示意圖）圖／報系資料照片

性侵

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