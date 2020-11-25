國中女慘遭教練指侵靠「一直動」自保 憂礙升學不敢講

劉姓國中體育班教練帶隊到高雄比賽，卻兩度叫女學生進飯店房內猥褻、指侵，劉後來因性騷擾其他學生而遭投訴，桃園市教育局調查時發現他疑涉性侵，校方和女學生母親這才知情，報警處理。桃園地院依利用權勢猥褻、性交罪判劉3年2月徒刑。劉上訴，高等法院今撤銷原判決，改依對14歲以上未滿16歲女子猥褻、性交2罪判刑3年2月。

劉為田徑教練，2018年2月9日他趁帶學生到高雄比賽時，透過臉書傳訊息給時年15歲的女學生，要求「來按一下脖子…緊」，女學生到了教練房間，卻遭摸胸。女學生擔心在校體育成績和日後升學之路受影響，不敢抵抗。

「妳還在？」劉食髓知味，2月11日清晨6點，他再度傳訊息要求這名女學生進房，這回劉褪去女學生的內褲後，一邊吸吮她胸部、一邊指侵。女學生不敢張揚，只能向好友訴苦。

一個月後，劉姓教練因性騷擾其他學生，遭學生家長投訴，桃市教育局發現受害者不只一人，查出還有女學生遭性侵，連忙通知學校生教組長。校方致電被害人母親，母親氣得報警。

女學生表示，她國二時進入體育班，那回南下高雄參賽，在新興區的飯店住上4晚，沒想到卻遭教練侵犯。女學生說，在第一次遭猥褻後，教練曾傳訊息給她說「不好意思，壓力有點大」，最後一天要離開高雄時又被叫到教練房間，對方直接脫掉她褲子，她只能「一直動下半身」不讓對方插入。

女學生說，當年4、5月有全中運比賽，怕講出來沒辦法順利完成比賽，且劉姓教練和其他學校的教練交好，她也怕劉要其他高中不要收她。

劉否認猥褻、性侵，辯稱這些情節都是女學生自行想像，並指女學生的驗傷單開立日期是前年4月1日，距離2月11日足足有49天之久，質疑「為什麼還沒痊癒？」。

桃園地院認為女學生說詞和其他證人一致，本案會查獲是因劉另犯性騷擾案，不是被害人主動舉發，認定被害人擔憂就學機會而不得不隱忍順從。桃院批劉利用教育、訓練關係性侵女學生，惡性不輕，判3年2月徒刑懲儆。