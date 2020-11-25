快訊

自爆今晨住家遭搜索 吳怡玎：希望不要是政治追殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中女慘遭教練指侵靠「一直動」自保 憂礙升學不敢講

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

劉姓國中體育班教練帶隊到高雄比賽，卻兩度叫女學生進飯店房內猥褻、指侵，劉後來因性騷擾其他學生而遭投訴，桃園市教育局調查時發現他疑涉性侵，校方和女學生母親這才知情，報警處理。桃園地院依利用權勢猥褻、性交罪判劉3年2月徒刑。劉上訴，高等法院今撤銷原判決，改依對14歲以上未滿16歲女子猥褻、性交2罪判刑3年2月。

劉為田徑教練，2018年2月9日他趁帶學生到高雄比賽時，透過臉書傳訊息給時年15歲的女學生，要求「來按一下脖子…緊」，女學生到了教練房間，卻遭摸胸。女學生擔心在校體育成績和日後升學之路受影響，不敢抵抗。

「妳還在？」劉食髓知味，2月11日清晨6點，他再度傳訊息要求這名女學生進房，這回劉褪去女學生的內褲後，一邊吸吮她胸部、一邊指侵。女學生不敢張揚，只能向好友訴苦。

一個月後，劉姓教練因性騷擾其他學生，遭學生家長投訴，桃市教育局發現受害者不只一人，查出還有女學生遭性侵，連忙通知學校生教組長。校方致電被害人母親，母親氣得報警。

女學生表示，她國二時進入體育班，那回南下高雄參賽，在新興區的飯店住上4晚，沒想到卻遭教練侵犯。女學生說，在第一次遭猥褻後，教練曾傳訊息給她說「不好意思，壓力有點大」，最後一天要離開高雄時又被叫到教練房間，對方直接脫掉她褲子，她只能「一直動下半身」不讓對方插入。

女學生說，當年4、5月有全中運比賽，怕講出來沒辦法順利完成比賽，且劉姓教練和其他學校的教練交好，她也怕劉要其他高中不要收她。

劉否認猥褻、性侵，辯稱這些情節都是女學生自行想像，並指女學生的驗傷單開立日期是前年4月1日，距離2月11日足足有49天之久，質疑「為什麼還沒痊癒？」。

桃園地院認為女學生說詞和其他證人一致，本案會查獲是因劉另犯性騷擾案，不是被害人主動舉發，認定被害人擔憂就學機會而不得不隱忍順從。桃院批劉利用教育、訓練關係性侵女學生，惡性不輕，判3年2月徒刑懲儆。

高等法院認為劉的行為是犯刑法「準強制性交與準強制猥褻罪」，但一審卻是用「利用權勢性交或猥褻罪」、兒童及少年福利與權益保障法論斷，並不適當，因此撤銷改判。高院認為，劉為了滿足私慾而利用權勢猥褻、性交女學生，嚴重戕害被害人身心、人格發展，犯後也無意和解，毫無悔意，仍維持原刑度。

桃園一名國中體育班女學生遭劉姓教練猥褻、性侵，她擔心升學之路遭影響，隱忍、不敢張揚。示意圖／ingimage
桃園一名國中體育班女學生遭劉姓教練猥褻、性侵，她擔心升學之路遭影響，隱忍、不敢張揚。示意圖／ingimage

猥褻 性侵

延伸閱讀

女高中生雨夜訪友電動機車沒電 玉里警主動協助送返家

綠：陳其邁主政城市榮譽感提升 市民漸脫離韓流

宜蘭發放防身警報器 男學生不需要？網怒：男生該死嗎

馬國女大生家屬擬國賠求引渡 蔡清祥：可以理解

相關新聞

上櫃科技公司老總性騷女秘書 勞團怒吼：漠不關心還解雇

新北市新店區普誠科技公司一名女員工控訴，擔任張姓總經理秘書期間，多次遭性騷擾，導致罹患憂鬱症，公司沒妥善處理，竟還惡意資...

國中女慘遭教練指侵靠「一直動」自保 憂礙升學不敢講

劉姓國中體育班教練帶隊到高雄比賽，卻兩度叫女學生進飯店房內猥褻、指侵，劉後來因性騷擾其他學生而遭投訴，桃園市教育局調查時...

下體蹭美臀掐胸 台南某商辦園區主任傳性騷警送辦

台南某商辦園區傳性騷，該園區主任遭控，雙十連假舉辦烤肉趴時，藉酒醉向2名女子伸出鹹豬手，其中1女向業者反映該主任沒事，幫...

台版「熔爐」 張姓組長性侵弱智女院生 逆轉重判13年

花蓮某私立安置機構前年爆發張姓行政組長性騷擾身心障礙女院生，檢方起訴時羅列10項犯罪，一審僅認定其中一件成立，依對心智缺...

前立委蔡豪遭控灌酒性侵23歲女助理 二審仍判4年10月

前立委蔡豪遭控4年前涉在辦公室對23歲女助理灌酒後，趁機用生殖器摩擦她、拉她手幫打手槍；當晚女助理因酒疹掛急診，蔡豪帶她...

代理教師疑教室裸拍 警方偵辦

台中市國小校園出現有男子在教室裸露自拍，PO在社群網路，當場還有學生趴桌午睡，各界譁然；台中警方與教育局聯手調查，掌握涉...

獨／台中代課師教室拍下體 一張照片露關鍵查出是何校

台中市王姓男子涉嫌在今年8月間，在西屯區某國小內拍攝裸照，還上傳網路社群平台推特（Twitter），有議員收到家長反映後...

台中教室祼拍男子竟是導師 教育局：屬實就解聘送法辦

台中市議員踢爆國小老師在教室公開裸拍，台中市警察局少年隊下午找到疑似行為人，男子的身分竟然是班導師，令人驚呆。

台中代課師教室露下體拍照？市警局：由教育局說明

台中市傳出有男子在國小教室內裸露下體拍照，還上傳推特，台中市警局少年隊與教育局配合，查出是在台中市西屯區男子所為，且該名...

「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

台中市傳出有男子在教室內拍攝裸露下體的相片，並在推特（Twitter）上面分享，今天有市議員在議會提出質詢，希望市府教育...

影／警方鎖定了！趁學童午睡露下體自拍的變態藏身西屯某校

台中市有男子在教室內裸露下體，還誇張地以午睡的學童當背景，讓家長十分驚恐。台中市教育局長楊昇表示，目前已鎖定在西屯的某國...

恐怖！自稱老師把午睡學生當背景露下體 中市警追查中

民進黨台中市議員今在議會踢爆疑中市教師在教室裸露下體，有的照片還清晰可見學童趴著午睡，行徑超誇張。議員指出，這是民眾在推...

熱門新聞

嘉義醫院主任女兒在韓國遭酒駕撞死 夫婦哀痛向青瓦台連署

「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

單親媽下藥勒斃6歲、8歲兒女 法院依殺人罪判處死刑

買晚餐被糾纏討菸 男猛力抓衣推人致死 遭判7年4月徒刑

嘉義女孩在韓國被酒駕肇事撞死 母呼籲連署青瓦台重罰

桃園客運中壢客運擦撞 網友歪樓：桃園中壢世紀大對決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。