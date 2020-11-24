快訊

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

台中代課師教室露下體拍照？市警局：由教育局說明

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市傳出有男子在國小教室內裸露下體拍照，還上傳推特，台中市警局少年隊與教育局配合，查出是在台中市西屯區男子所為，且該名男子還傳出是學校的代課教師，已任職三年，還擔任班導師，平時上課狀況狀況，台中市警局少年隊已帶回該名男子釐清案情，台中市少年隊表示，有關該名涉案男子身分，由教育局統一說明較為妥適。

台中市議員今天在議會提供數張網路截圖，指有人在教室內拍攝裸露下體的相片，並在推特（Twitter）上面分享，台中市警局少年隊今天下午帶回涉案人詢問，疑涉案人情緒激動，目前尚未警詢，現傳出涉案男子是代課教師，還任班導師，已任職三年，但少年隊不予證實。

台中市警局少年隊長張國益表示，全案是由教育局所提供的案件，由教育局統一說明較適當，少年隊不對外說明案情。

台中市今天有議員質詢，接獲家長提供在推特（Twitter）上的截圖資料，發現一名男子自稱「體育老師」涉嫌在校園內裸露下體，照片中還有學生的書包、甚至有一名學生趴著睡覺，因議員質詢時指出，經查證，該名男子曾在網路發文要在西屯區租屋，懷疑是台中市的學校，希望相關單位調查。

民進黨台中市議員林祈烽等人，今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男子公然在教室和校園內猥褻自拍，部分照片還看得到學童的書包等物品，議員要求警察局、教育局快找出這名男子，避免發生憾事。

市長盧秀燕回應，市府一定會重視校園安全，現在科技辦案，不怕找不到這名男子，她呼籲家長或師生不要恐慌。

台中市警局少年隊今天下午帶回一名男子詢問，該男子涉嫌在西屯區國小內拍攝裸露下體的照片，據傳是該校的代課教師。圖／台中市議員林祈烽提供
台中市警局少年隊今天下午帶回一名男子詢問，該男子涉嫌在西屯區國小內拍攝裸露下體的照片，據傳是該校的代課教師。圖／台中市議員林祈烽提供

台中市 教育局

延伸閱讀

川普轉移總統職權 臉書推特如玉璽交接

「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

影／警方鎖定了！趁學童午睡露下體自拍的變態藏身西屯某校

三章一Q補助漏市幼兒園 中市議員：1.8萬幼兒差別待遇

相關新聞

「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

台中市傳出有男子在教室內拍攝裸露下體的相片，並在推特（Twitter）上面分享，今天有市議員在議會提出質詢，希望市府教育...

影／警方鎖定了！趁學童午睡露下體自拍的變態藏身西屯某校

台中市有男子在教室內裸露下體，還誇張地以午睡的學童當背景，讓家長十分驚恐。台中市教育局長楊昇表示，目前已鎖定在西屯的某國...

恐怖！自稱老師把午睡學生當背景露下體 中市警追查中

民進黨台中市議員今在議會踢爆疑中市教師在教室裸露下體，有的照片還清晰可見學童趴著午睡，行徑超誇張。議員指出，這是民眾在推...

「體育老師」教室露鳥？台中市警局：正在釐清案發地

台中市今天有議員質詢，接獲家長提供在推特（Twitter）上的截圖資料，發現一名男子自稱「體育老師」涉嫌在校園內裸露下體...

60歲露鳥前科男被控夜市摸臀短褲女 警方尋人送辦

台南市警局麻豆分局下午表示，員警昨晚「網路巡邏」時，在臉書「我是下營人」社群網站發現陳姓女子晚間6點至下營區中山路逛夜市...

可惡！壞媽媽逼12歲女兒賣淫老翁 和男友玩母女「3P」

雲林縣一名母親因生活拮据，兩度送年滿12歲的女兒和七旬老翁性交易得手4000元，還和男友、女兒玩撲克牌脫衣遊戲，甚至大玩...

傳補習班狼師性侵女學生 教育局：判刑確定永不聘用

高雄市傳出左營區一名補習班男老師，涉嫌在補習班內多次性侵、猥褻15歲女學生，最近甚至說要帶女學生上旅館，無助的女學生向同...

少女遭拍臀、襲胸精神崩潰瘋狂哭笑 色男判刑

基隆市張姓男子與14歲少女在車內躲雨，趁少女從後座往前傾要為手機充電時，拍打她的臀部及襲胸。少女內心驚慌，挨到下車見到友...

高中女生上學 街上遭男子熊抱

台北市一名長相甜美的女高中生，前天早上要去信義區上課途中，被陌生的陳姓男子突然從後方熊抱，甚至被拖進一旁的夾娃娃機店內，...

熱門新聞

嘉義醫院主任女兒在韓國遭酒駕撞死 夫婦哀痛向青瓦台連署

引蔡英文認有疏失…馬國女大生家屬要台國賠 不判死將爭取引渡

沒有臉見人！殺害女大生凶嫌父母走避外地只敢深夜返家

「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

稱少年無力葬父 男開直播募得善款卻侵吞307萬遭起訴

自稱體育老師教室全裸自拍 盧秀燕：如在台中一定揪出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。