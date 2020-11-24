台中代課師教室露下體拍照？市警局：由教育局說明

台中市傳出有男子在國小教室內裸露下體拍照，還上傳推特，台中市警局少年隊與教育局配合，查出是在台中市西屯區男子所為，且該名男子還傳出是學校的代課教師，已任職三年，還擔任班導師，平時上課狀況狀況，台中市警局少年隊已帶回該名男子釐清案情，台中市少年隊表示，有關該名涉案男子身分，由教育局統一說明較為妥適。

台中市議員今天在議會提供數張網路截圖，指有人在教室內拍攝裸露下體的相片，並在推特（Twitter）上面分享，台中市警局少年隊今天下午帶回涉案人詢問，疑涉案人情緒激動，目前尚未警詢，現傳出涉案男子是代課教師，還任班導師，已任職三年，但少年隊不予證實。

台中市警局少年隊長張國益表示，全案是由教育局所提供的案件，由教育局統一說明較適當，少年隊不對外說明案情。

台中市今天有議員質詢，接獲家長提供在推特（Twitter）上的截圖資料，發現一名男子自稱「體育老師」涉嫌在校園內裸露下體，照片中還有學生的書包、甚至有一名學生趴著睡覺，因議員質詢時指出，經查證，該名男子曾在網路發文要在西屯區租屋，懷疑是台中市的學校，希望相關單位調查。

民進黨台中市議員林祈烽等人，今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男子公然在教室和校園內猥褻自拍，部分照片還看得到學童的書包等物品，議員要求警察局、教育局快找出這名男子，避免發生憾事。