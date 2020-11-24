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找到了！台中「體育老師」教室露鳥還po網 國小生趴睡全入鏡

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「體育老師」教室露鳥 警掌握對象疑學校非正式人員

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市傳出有男子在教室內拍攝裸露下體的相片，並在推特（Twitter）上面分享，今天有市議員在議會提出質詢，希望市府教育局警察局介入調查，據查，涉案男子疑為台中市西屯區兩所學校的非正式人員，已掌握該名男子身分，調查案發經過，若查證涉及不法，將依法函辦。

台中市警局少年警察隊在今天接獲議員質詢內容後，著手與教育局配合調查，並根據教育局提供的資訊，循線查出該名男子疑為台中市西屯區兩所學校的非正式人員，目前警方已前往約詢該名疑似涉案人，查明案發經過，全案將依妨害風化、違反兒少法等罪嫌方向偵辦。

台中市今天有議員質詢，接獲家長提供在推特（Twitter）上的截圖資料，發現一名男子自稱「體育老師」涉嫌在校園內裸露下體，照片中還有學生的書包、甚至有一名學生趴著睡覺，因議員質詢時指出，經查證，該名男子曾在網路發文要在西屯區租屋，懷疑是台中市的學校，希望相關單位調查。

民進黨台中市議員林祈烽等人，今天在議會市政總質詢指出，有民眾在社群發現疑似發生在台中校園安全事件，有名自稱「體育老師」的變態男子，男子公然在教室和校園內猥褻自拍，部分照片還看得到學童的書包等物品，議員要求警察局、教育局快找出這名男子，避免發生憾事。

市長盧秀燕回應，首先應確認照片中的場景的確是台中，假設發生在台中，市府一定會重視校園安全，現在科技辦案，不怕找不到這名男子，她呼籲家長或師生不要恐慌。

台中市有議員在議會質詢，有男子在教室內裸露下體拍攝照片，台中市警方查出涉案人疑為兩所學校的非正式人員。圖／台中市議員林祈烽提供
台中市有議員在議會質詢，有男子在教室內裸露下體拍攝照片，台中市警方查出涉案人疑為兩所學校的非正式人員。圖／台中市議員林祈烽提供
一名男子在台中市西屯區國小的教室內祼露下體自拍。圖／林祈烽議員提供
一名男子在台中市西屯區國小的教室內祼露下體自拍。圖／林祈烽議員提供

台中市 教育局 警察

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