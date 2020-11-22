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高雄補習班老師涉性侵女學生1年 橋檢偵辦

中央社 / 高雄22日電

媒體報導高雄左營一間補習班男老師涉嫌在課後利用四下無人機會性侵15歲女學生長達一年，現由橋頭地檢署指揮偵辦。高市教育局表示，這名老師若判刑確定，將依法列名永不聘用。

對此，高雄市政府警察局婦幼警察隊今天向中央社記者表示，全案現已報請橋頭地檢察署檢察官指揮偵辦，相關報導細節不便回應。

媒體報導左營區一名補習班男老師過去一年來，多次利用補習班內無人機會，將女學生帶到二樓性侵，最近甚至提議要去汽車旅館。女學生不堪壓力向同學哭訴，女學生家長才輾轉得知氣憤提告，全案現在已由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，正在蒐集相關事證。

高雄市教育局表示，6日獲報後已派員到班督導安全管理，並要求師生不可有單獨留置情形，以保障全體師生安全。這名男老師後續若經判刑確定，教育局也將依補習及進修教育法第9條規定，將男老師列名不適任教師，永不聘用。

社會局則指出，家防中心已派出社工陪同，提供身心所需適切協助，也會加強關懷女學生。

婦幼警察隊也呼籲，防治熟人性侵需強化自我保護意識，拒絕不合理要求，身處危險場所。老師若提出像是幫忙搬家、協助私人事務等邀約，都是不合情理的要求，個別輔導最好也有人陪同，或是慎選場地。另外，正常禮俗範圍內，老師通常不會致贈高價的禮物，如3C產品或名牌包等。

補習 警察 性侵

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