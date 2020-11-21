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神棍騙墮胎女「嬰靈在監督」 硬上4次被判7年賠100萬
曹姓男子得知1名女同事墮胎，佯稱自己會和嬰靈溝通，還瞎扯要性交才能化解，把對方騙去汽車旅館用下體磨蹭猥褻，還說「嬰靈在旁邊監督」，更變本加厲硬上得逞，刑事被依強制性交等判刑7年，女子再對曹求償150萬元，曹則說自己沒那麼多錢；法院判他應賠100萬元，可上訴。
檢警調查，曹男2019年4月得知女同事墮胎，佯稱自己會和嬰靈溝通，並轉達說必須靠性行為才能化解，女子信以為真就和他一起到汽車旅館，曹命她脫掉衣服還說「嬰靈在旁監督」，並作勢在她背後畫符咒，還隔著褲子用生殖器磨蹭她下體猥褻。
曹食髓知味，幾天後又把女子叫出來，佯稱要發生性行為方能化解嬰靈纏身，但對方不想配合拒絕，竟慘遭曹痛毆硬上，又趁她睡著時偷拍下體照，事後曹更拿裸照、解決嬰靈等理由，再命和他性交3次，後來女子忍無可忍拿防狼噴霧器反抗，卻遭曹硬壓上床。
刑事部分，法院認為曹利用女同事曾墮胎之事，對她以靈異神鬼之說相惑，讓對方信以為真心生恐懼，壓迫其性自主權、身體控制權，違反意願猥褻、性交，還兼以毆打、裸照威脅傷害女子尊嚴、侵害隱私，依1個強制猥褻、4個強制性交，以及妨害秘密等罪，共判處曹有期徒刑7年。
女子提起刑事附帶民事損害賠償之訴，主張自己遇害後身心受創，曹還揚言要散布裸照為由逼她發生性行為，對曹求償一共150萬元；曹男則說，對於刑事認定事實不爭執，但自己沒有這麼多錢，只能賠償50萬元，主張駁回。
法院審酌，女子因曹猥褻、強制性交行為精神上受到痛苦，認為她請求精神撫慰金有理由，考量曹男擔任警衛、名下無財產，並衡量雙方資力、侵害手段等，判處曹應賠償女子100萬元。
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