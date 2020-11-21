31歲男交友軟體認識未滿16少女 電梯摸屁股、包廂摸胸
31歲沈姓男子玩交友軟體認識一名少女，他明知少女未滿16歲，涉嫌將她約出摸屁股，還在閱讀概念館包廂親吻、摸胸，少女回家向母親供出此事，母親憤怒提告，不過沈不斷道歉，最後與少女母親達成和解，士林地檢署認為他犯後態度良好，予以緩起訴2年處分。
沈2019年7月14日上午，在交友軟體WooTalk認識少女，雙方互加LINE聊天，他已知少女未滿16歲，一個月後仍將她約出看電影，兩人在搭電梯時，他摸了一下少女屁股。
數天後，沈將少女約到松山區一處閱讀概念館，在包廂內對少女摸胸、大腿，並親吻少女，離開時又摸她屁股。
少女回去向母親供出沈的行為，母親提告。少女說，沈曾要她傳露胸圖，因兩人在玩「主人」、「僕人」的角色扮演遊戲。
沈事後與少女的母親達成和解，士林地檢署認為他態度良好，偵結後依妨害性自主予以沈緩起訴2年處分。
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