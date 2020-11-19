街頭藝人利用少女追韓星 誘31名少女拍裸照重判18年

擅長吹薩克斯風的顧姓街頭藝人，利用少女追韓星Super Junior、及BTS，佯稱自己是粉絲，若依他指示便加入粉絲團，要求少女自行拍攝裸露胸部、及下體的照片影片傳送給他，被害人數近百人，檢警找到48名被害人，法官認定被害人有31人，其餘17案罪證不足判無罪，台中地院今天依違反兒童及少年性剝削防制條例等將他判刑18年。可上訴。

合議庭審酌，顧男（32歲）為大學戲劇系畢業、研究所肄業教育程度，從事音樂教學與演出工作，明知被害兒童及少年智慮尚淺且不諳世事，利用被害人崇拜偶像、追逐明星的心理，或相信緣分、渴望戀愛需求，或輕信網路陌生人態度、抑或是亟欲求職賺錢機會，欺罔各被害人。

大部分被害人均誤信，依顧男指示製造、傳送裸露數位照片及影片的電子訊號，他取得或持有被害人裸露電子訊號作為把柄，對於部分被害人施以心理壓力，脅迫被害人依指示繼續製造、傳送裸露電子訊號，以逞一己色慾，犯罪手段卑劣。

被害人受害後，因擔心遭責罵而選擇隱忍不發或委屈求全，再加上顧男的犯罪手段係利用網際網路匿名性施用詐術，他反而因此食髓知味，犯案時間前後已長達數年，且被害人之人數甚多，侵害被害兒童或少年之身心健康及隱私，更影響網路使用安全與秩序，敗壞社會風俗，予以判重刑。

顧男否認犯行，辯稱是用假身分跟被害人交往，取得被害人照片；有付錢的意願，後來因為聯絡不上被害人才沒有付錢，其餘向被害人取得電磁紀錄之理由如起訴書所載，未違反被害人意願。合議庭不採信。

檢警查出，街頭藝人顧男以提供賺錢機會，指示被害人下載AZAR視訊軟體，並假冒客人與被害人等裸身視訊截圖，再叫被害少女傳猥褻數位照片的電子訊號給他。

顧男或透過Messenger佯稱自己是一個提供賺錢機會公司，且客人都有在公司預先儲值，致少女相信按指示可以獲得金錢；顧男1人扮演公司、客人2角色，既自己設定換錢界線，又自己作為客人控制給分，顯見認被害人可欺而惡意欺瞞被害人。

此外，顧男明知被害少女均為12歲以上未滿18歲，從2013年至2018年間，利用臉書與近百名少女聯繫，佯稱自己為「女性」，且為韓星Super Junior或BTS粉絲團，若依他指示，便得加入粉絲團。

致多名少女信以為真，依顧的指示自行拍攝穿著內衣褲的猥褻數位照片等電子訊號，透過臉書傳送給顧；事後顧再度要求被害少女拍攝裸露身體的照片被拒，即恐嚇少女「若不願意按照指示繼續拍攝，就要將之前拍攝僅穿著內衣褲的照片發送給臉書友人。

被害少女因而心生畏懼，而繼續依顧男的指示，自行拍攝裸露胸部下體等身體隱私部位的猥褻照片、影片，再傳送給顧。經兩名被害少女向高雄市警局報案，報請台中地檢署偵辦，檢警於去年元月10日，前往台中市北屯區顧男住處搜索，查扣隨身碟，內有近百名被害少女的裸照。