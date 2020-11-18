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評／後疫時代串流爆發：台灣自產的故事，有反映我們的生活嗎？

狼父性侵女兒 二審判賠償70萬元確定

中央社 / 台北18日電

一名女兒要錢買講義，卻遭父親性侵，父親刑事部分日前遭判3年6月確定；女兒及母親另向父親求償。二審高院今天判父親須賠償新台幣70萬元確定。

判決指出，宜蘭一名男子因16歲女兒欲跟他要錢買講義，竟不滿女兒常跟他要錢花，先責罵一頓後，竟將女兒帶到房內性侵得逞。

受害的女兒與其母親提起民事訴訟，向父親求償60萬元及50萬元。一審宜蘭地院判父親應賠50萬元及20萬元，父親不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認定，女兒遭性侵後，將此事告知女性好友，直到上課時經老師發覺情緒有異，女兒才被動陳述遭性侵，女兒在社工訪視、心理諮商以及刑事案件偵審程序中，陳述事發經過時，仍有身心受創反應，與通常性侵害被害人驚恐、畏懼的身心狀態相符。

二審指出，女兒就是否受性侵進行測謊鑑定的結果，並沒有不實反應，父親被訴強制性交罪嫌的刑事案件，也經最高法院判刑有罪確定，因此認定父親對女兒確實有性侵行為。

二審審酌，女兒於事發時未成年，加害者身為父親，本應保護照顧女兒，卻對女兒做不法侵害行為，導致女兒身心受創失衡，精神上遭受痛苦；而女兒的母親也因此身心同感崩潰，精神上也有重大痛苦。

二審考量兩造的學經歷、經濟能力等一切情形，駁回父親上訴，仍判他須賠2人50萬元及20萬元，全案確定。

性侵 測謊

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