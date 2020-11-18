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女子成年後控狼父在她7歲時性侵猥褻 多次不出庭不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市23歲女子疑因幼年遭父性侵隱忍10多年後，今年出面指控父親在她不滿7歲起至成年期間，多次在住家小時幫她洗澡或之後趁她熟睡時，性侵或是猥褻摸胸多次，甚至要求口交行為，事後恫嚇「如果講出去要打死妳」，女子從小心生畏懼，但她父親矢口否認犯行，桃園地檢署今天表示，多次傳喚女子均未到庭，復查無其他人證、物證足供調查，其父罪嫌不足，偵結女子父親家暴之防害性自主罪嫌不起訴處分。

該女子指控，他與父親住在中壢區，2000年至2001年間，她未滿7歲，她父親藉由幫她洗澡時，試圖性侵，因她太小，最後性侵未遂，此後多次企圖性侵時，均相同因素未遂，之後卻多次要她以口交強制性交得逞。

又在2003年至2004年間，她父親趁她熟睡，以手指性侵得逞。，並在2009年底晚間，趁她熟睡，又用手隔著衣服撫摸她胸部猥褻得逞，事後還對她恫嚇「如果講出去要打死妳」等語，造成她心生畏懼，讓她受到很大傷害，她終於鼓起勇氣向警方控告父親家暴性侵。

桃檢表示，女子父親在偵訊時矢口否認惡行、辯稱他沒有對女兒做過這些事。檢察官多次合法傳喚該女子均未到庭，該女子指控她父親犯案時間迄今已有相當時間，復查無其他人證、物證足供調查，實難僅憑女子警訊單一指訴，令其父擔負罪責，其父罪嫌不足，偵結女子父親家暴之妨害性自主罪嫌不起訴處分。

桃園市女子幼年遭父性侵猥褻多次，成年後不再隱忍，出面指控父親獸行，桃園地檢署複訊多次未到庭，檢方偵結女子父親不起訴處分。圖／本報資料照片
桃園市女子幼年遭父性侵猥褻多次，成年後不再隱忍，出面指控父親獸行，桃園地檢署複訊多次未到庭，檢方偵結女子父親不起訴處分。圖／本報資料照片

性侵 家暴 猥褻

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