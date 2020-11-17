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房思琪翻版？ 精神科醫師遭控診間與病患發生性關係

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市一名20多歲女子15日在PTT發文，指控新北某大型醫院精神科男性醫師藉著她心靈較脆弱的看診期間趁虛而入感情世界，還在病房內發生性關係，但後來女子發現該醫師不只對她這麼做，痛訴自己就像就像「房思琪的初戀樂園」裡面的作者林奕含。醫院回應，昨日在網路上發現文章就主動約談該名醫師調查確認是否真有其事，並停止醫師醫療業務，後續可能會召開醫學倫理委員會討論懲處。

這名女子表示，2017年因憂鬱症與醫師首次接觸，2018年開始長期看診，後來醫師表明喜歡自己，2人在諮商室發生關係，但自己也陷入了到底是因為真的愛上醫師還是「移情作用」的掙扎中，混亂的關係讓她相當痛苦，病情反而加劇。

女子指出，自己曾對醫師說過「我覺得我的憂鬱來源就是你，我原本是為了解決問題才去看診，結果反而讓我情況更惡化」，多次情緒爆發，產生自殺念頭，後來發現醫師手機傳給別人「到家了」、抱抱，這才發現醫師不只對她這個樣子。

女子說，「就像房思琪的初戀樂園，只能說那是一本每一字一句都很痛苦的書，沒有經歷過的人是不會了解的」，到現在都還是相當痛苦，但希望藉由說出事發過程，不要再出現下一個受害者。

醫院表示，院方昨日就在網路上看到相關訊息，立刻約談醫師，啟動院內調查程序，希望釐清事件是否屬實，若此案為真，醫師會有違醫學倫理的問題。

院方指出，目前院方已先暫停該醫師的醫療業務，並彙整相關資料，待調查結果出爐，召開人評會後會有確切的結果。

新北某大型醫院精神科醫師遭指控，藉由職務關係，與病患發生性關係，院方已啟動調查，後續將召開人評會，做後續懲處。示意圖／民眾提供
新北某大型醫院精神科醫師遭指控，藉由職務關係，與病患發生性關係，院方已啟動調查，後續將召開人評會，做後續懲處。示意圖／民眾提供

醫師 憂鬱症

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