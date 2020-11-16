變態直排輪教練涉染指7男童 家長：孩子成年前別出監
高雄林園區小學的張姓直排輪教練，遭控利用教學的機會涉對男童伸狼爪，搓揉下體幫「打手槍」，拍裸體猥褻照，還要男童替他口交，更曾要求2童互摸下體，地點遍及住處、汽車旅館、泳池淋浴間等。高雄地院認定7名男童受害，依對未滿12歲男子性交罪等12罪，共判9年半徒刑，可上訴。
高雄地院6天前審結宣判，另認定張姓男子先前承認「沒性伴侶，不只對直排輪的學生才會有性衝動」，且本案有多名被害人、他短時間內有多次犯行，難保釋放後不會再犯，以有反覆實施之虞，裁定昨天起延押2個月。
判決指出，張姓男子為高雄林園區2間國小聘請的直排輪教練，卻利用擔任教練機會接連侵犯7名男童，第1位受害的男童（8歲）、第2位男童（9歲），去年8月27日他藉故參加戶外滑冰活動，帶到大寮區一間汽旅，替2童拍裸體合照，之後他更帶第1位男童回住處4次，搓揉男童下體，並要求男童替他口交，再以生殖器去摩擦對方臀部。
第3位受害的男童（8歲），張姓男子去年7至8月暑假期間，趁溜冰結束、開車載送回家途中，繞去「海洋濕地公園」停車場內，在車內先用手機撥色情影片，接著搓揉男童下體猥褻，再拍生殖器裸照。
第4位男童（10歲），張姓男子前年8月暑假期間，帶去林園區1間游泳池，利用在淋浴間洗澡時，把男童泳褲脫去，搓揉下體猥褻得逞。
第5位男童（10歲），跟第1位男童於去年年底時，張姓男子一起去溜冰的機會，載到大寮區的汽車旅館，待2男童洗澡後，對2童猥褻並拍裸照，還要2人互相觸摸生殖器。
第6位受害少年（15歲），於2013年到2015年期間僅8至10歲，張姓男子帶回住處要求男童幫他口交；去年2月男童已是14歲少年，但單親家庭，母親工作繁忙無暇陪伴，張以看電影及吃飯等方式引誘回住處過夜，藉機發生性行為。
第7位受害者（19歲）則是2011年僅10歲，張姓男子表示可免費擔任直排輪教練，帶到某處脫去男童褲子，搓揉生殖器猥褻，2013到2014年間，張又帶回自己住處猥褻得逞1次。
檢警獲報後陸續追查出張姓男子犯行，他應訊時也自己供出一些，審理時對7男童的猥褻、性侵皆認罪，但僅4名受害男童家屬跟張和解，其餘3人並不願原諒，且還有家長希望能判的刑度，是男童成年前他都無法出監，合議庭考量他犯對未滿14歲之男子性交罪、對未滿14歲之男子猥褻罪、拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號罪等共12罪，共應執行9年6月。
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