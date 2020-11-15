學長半強迫奪學妹第一次 連3次見面就嘿咻提告竟不成

桃園市謝姓男子帶學妹回家奪走少女第一次貞操，之後又相繼發生3次性交得逞，少女提告，桃園地檢署偵結妨害性自主罪嫌不起訴處分。示意圖／ingimage 桃園市19歲謝姓男子與17歲高中學妹今年1月間，他將學妹帶回中壢住處後，奪走少女第一次貞操，少女擔心害怕仍持續交往，3月間，謝男又分別3次帶學妹回家嘿咻，少女在口頭不要、手勢推擠下，最後都仍遭謝男強制性交3次得逞，一狀提告，謝男以2人堅稱「你情我願」發生性行為，桃園地檢署偵結謝男妨害性自主罪嫌不起訴處分。

檢警調查，謝男與少女為高中學長、學妹關係，2人交往後，今年1月間某日，謝男將她帶回中壢住處房間，趁2人獨處時發生性行為，少女發生第一次性關係後，謝男各在今年3月13日、20日、27日，又帶他學妹回家，當時謝母在家，謝男又將學妹帶進房間，分別與學妹又發生3次性交得逞。

少女指稱，與謝男第一次發生關係，是一半自願、一半被強迫發生性行為，因是她的第一次，她心裡害怕謝男對她感情不忠，3月間，謝男帶她回家要發生性行為，當時她以手勢推擠、口頭表示不願意，但不好意思向謝母求助，最後被謝男性交得逞。謝男矢口否認強暴、脅迫性交，堅稱是少女同意下，你情我願發生性行為。

桃檢表示，少女之後雖以手勢推擠和口頭反對，明知前往謝男家就是發生性行為，卻仍願意前往，少女如無意願發生性行為，何以明知前往會發生性關係仍願意前往，礙難論斷謝男確有強制性交犯行，偵結謝男妨害性自主罪嫌不起訴處分。