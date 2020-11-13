澎湖阻絕女學生遭色狼強押 2督察官警警覺心受肯定
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生10月底遭梁育誌涉嫌為性侵而擄殺，引起社會嘩然；澎湖縣11月11日晚間險些也有女學生遇害，這名女生搭公車遭蔡姓男子盯上，蔡尾隨下車涉嫌強押她要性侵，幸好白沙警分局二組組長楊晉慶和巡官吳聖仁督勤路過，警覺心高，及時趕上押制蔡，才避免女生受害。
46歲的白沙警分局二組組長楊晉慶、巡官吳聖仁，分別是中央警察學校第71期、第78期畢業，畢業後都曾在台灣本島服務，因是澎湖人，才先後調回家鄉服務。楊晉慶原本是望安警分局二組組長，今年3月才調白沙分局，同掌督察業務；吳聖仁原本在苗栗縣警局任督察員，今年9月才降調澎湖家鄉服務。他們救了險些遭性侵的女生，謙稱「這只是警察的本能而已」。
據了解，11月11日晚間，這名女學生在馬公市準備去公車總站搭車，就遭蔡姓男子盯上，蔡尾隨搭女生上公車，直到公車過了澎湖跨海大橋，女生在西嶼鄉合界統一超商前下車，蔡也跟著女生下車；雖然這裡白天常有遊客，但因處市郊，入夜後屬偏僻，卻少有人車，等公車離去，蔡姓男子便直接在公車站牌旁，涉嫌強押女生意圖性侵。
據了解，這名女生上公車後就發覺蔡一直盯著她，沒想到下車後，公車剛開走，蔡就從背後拉她要到暗處，她極力反抗，大聲呼救，這時，白沙分局二組巡官吳聖仁開車載組長楊晉慶，大約距100公尺外，就遠遠見到蔡與女生拉扯，一下子就把女生壓在地上，女生高聲尖叫，他們發覺不對勁，馬上衝過去，合力壓制蔡姓男子，當時女生已被嚇得花容失色，楊、吳2人趕緊通報支援，逮捕蔡姓男子查辦，才不致令台南女大生的憾事在離島上演。
楊晉慶說，當晚本來是例行性的督導勤務，自從台南發生女大學事故，澎湖縣警局也要求各分局加強對校園、巷弄和偏僻地區，更該提高警覺，因此，當晚的督勤也兼具「督巡」勤務，看到有人拉扯，身為警察一定要馬上處理，「這只是警察的本能而已」。
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