偷吃14歲女友遭對方爸抓包 男辯：我的第一次也很珍貴啊

新北一名宋姓男子玩手機交友軟體交到14歲的國中女友，且不到5天就和對方發生親密接觸，還向對方稱「我的第一次也很珍貴」，讓對方父親氣炸提告，今天被新北地院依妨害性自主起訴。

檢警調查，宋男是今年3月認識國中少女，2人聊了一個多月發展成男女朋友關係，4月中旬相約見面才在他的住處發生愛撫、舔胸等親密行為。

事後，宋男擔心少女覺得2人發展太快，傳訊安撫說道「這種事通常會吃虧的是女生，然而，我也覺得我的第一次給你也是很珍貴的」，並稱「這個第一次我留了20年」、「雖然我是男生，但並不代表我隨便」等語，結果簡訊內容被對方父親發現，因此被控性侵。

偵訊時，宋男坦承和少女有親密關係，但矢口否認性侵，辯稱2人當天原本是在客廳寫功課，寫完才進房間聊天，發生關係前，他有先問過對方意願，對方沒有拒絕或反抗，還將衣服拉到胸口。

檢方調查，宋男雖然被控強制猥褻，但2人事後仍互傳訊息，過程中，少女曾回傳「我也愛你」、「抓的力道剛好」等語，宋男提議再見面，她也回答「你找得到時間就好」，甚至反問宋男自己的胸部大小怎麼樣，因此認定沒有強制猥褻情事。