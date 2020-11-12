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女大生校園遭偷拍控警吃案 遭懲處3官警申訴警局要重評

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣南華大學女學生在圖書館遭偷拍案，受理警員依規定給性平申訴書，未給三聯單，遭女大生質疑吃案，警察局調查，員警未依規定登錄通報，將分局長施宇峰記過1次，將派出所長陳敏旭拔官，處理警員曹勝泰申誡1次，三人不服懲處，提出申訴要求複審，警察局長廖宗山上午答覆議員林于玲質詢表示，警局將重新評定。

警界出身不分區立委葉毓蘭針對長榮大學馬國女大生遭性侵勒斃命案，以及南華大學女大生遭性騷案，投書聯合報民意論壇指稱，性犯罪、性騷擾案處理有許多眉角，應回歸專業婦幼隊，懲處官警、給不給三聯單不能解決問題。

林于玲拿聯合報針對南華女大生遭性騷擾案質詢，質疑警局為何懲處3名官警，要求保護受害女性權益，也要維護官警權益，她認同葉毓蘭主張，警方處理性犯罪、性騷擾案應回歸專業。

廖宗山說，女大生在校園被男學生偷拍，警員受理後依規定移交學校性平會，給女生申訴書，並非不處理，事後調查發現未依規定登錄通報才懲處，受懲處三位官警提申訴要求複審，將重新評定。

警方說，女大生5月16日遭男學生偷拍大腿，校方獲報開性平會對男生記過2次，但男學生10月28日又在圖書館拍女生大腿，受害女生在網路貼文揭露此事，投訴媒體未拿報案三聯單，質疑警方吃案，警局將案發時任民雄分局長施宇峰記過一次；時任大美派出所所長陳敏旭（現為柳溝派出所長）申誡2次，改派警備隊巡佐；處理警員曹勝泰申誡1次。

嘉義縣議員林于玲(右)針對南華女大生遭性騷擾案質詢警察局長廖宗山(左)，質疑警局為何懲處3名官警。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員林于玲(右)針對南華女大生遭性騷擾案質詢警察局長廖宗山(左)，質疑警局為何懲處3名官警。記者魯永明／翻攝

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