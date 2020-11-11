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宛如房思琪翻版少女投海亡 桃園狼師遭判16年

中央社 / 桃園11日電

桃園市一名少女國小開始被狼師猥褻、性侵至高中，案發後由父親提告，少女在2018年投海身亡，桃園地檢署去年5月起訴狼師，桃園地方法院依妨害性自主罪判刑16年10月，可上訴。

桃園地方法院判決書指出，41歲的徐姓男子是少女國小五、六年級時的班導師，估計從少女國小六年級至高中一年級，徐男在補習班內、出遊時對她猥褻、性交至少27次。

直到少女在高一時發現徐男對她態度轉為冷淡，對其他學妹卻很熱情，讓她感到受傷，後來又因讀了「房思琪的初戀樂園」，認為書中情節和自己的事很雷同，因精神狀況不佳，校方發現她和男師交往後通報性平會，由少女父親對徐男提告。

檢方調查過程中，少女卻自責事情曝光，傳LINE給徐男表示「對不起我毀了你的人生，我拿命賠給你可好？」隨後留下遺書，在新北市瑞芳區漁港投海身亡，桃園地檢署檢察官去年5月偵結，依妨害性自主罪嫌起訴徐男。

徐男也在去年1月22日經學校解聘，並依不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法，將徐男登載於不適任教育人員系統，避免他再到學校任教。

法院審理時，徐男辯稱兩人性交次數沒那麼多，少女是因記恨才誣告云云，徐男的辯護人則請求減刑；審理法官認為，徐男身為少女老師，明知她未成年，卻為滿足私慾和她性交、猥褻，侵害少女多達27次，惡性非輕，無可憫恕不予減刑。

且徐男至今未和少女家屬和解，少女父母也請求從重量刑，審理後依對未滿14歲女子猥褻、性交，對14歲以上未滿16歲女子性交罪等，一共27罪，判處徐男有期徒刑16年10月，可上訴。

猥褻 狼師

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