二伯公兩度拿侄孫女的滑板 竟是為逞色心猥褻判4年6月

二伯公阿南（化名）於前年間，兩度將11歲侄孫女小蘋（化名）的滑板拿進屋內，小蘋欲索回滑板，阿南趁機猥褻她，又有次小蘋與同學至阿南住處住蛋糕，趁機脫下小蘋的褲子，欲摸她的下體時，所幸為小蘋的同學看見，阿南始罷手，台中高分院依加重強制猥褻罪將阿南判刑4年6個月。可上訴。

判決書指出，阿南是小蘋的二伯公，他的住處就在小蘋家附近，2018年5月間某日上午，將小蘋的滑板拿進住處內。小蘋發現後，欲取回滑板。他見狀，以體型及力量優勢，強行將手伸進她上衣內，撫摸小蘋的胸部。

同日下午，阿南又將小蘋的滑板拿進他住處內，小蘋發現後，前往阿南住處欲取回滑板。他緊抓住她的手不讓小蘋離開，強行將手伸進她的上衣內，撫摸她胸部，並脫下她的褲子，欲撫摸下體，好在小蘋立即將褲子穿起，且趁隙逃離。

小蘋與同學小鳳於2018年5月27日，前往阿南住處做蛋糕，小鳳於過程中上廁所，阿南見有機可乘，竟乘小蘋不注意而不及抗拒之際，突然脫下小蘋的褲子，欲撫摸下體，小蘋見狀，立即將褲子穿上。

但阿南並未因此停手，以體型及力量優勢，緊抓住小蘋的手，並將她強拉至躺椅上，再以手強行摀住她的嘴巴後，脫下她的褲子，欲撫摸她的下體。惟此際小鳳如廁結束而目睹，阿南始停止而罷手。