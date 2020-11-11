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師生戀曝光少女自責投海 勵馨：典型利用權勢性侵

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園徐姓老師和當時國小六年級女學生談師生戀，分手後少女自責害徐被調查，前年留下遺書投海身亡，法院依27個妨害性自主罪判徐16年10月；勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍指出，這是很典型的利用權勢性侵害，除加強原生家庭，學校更是則無房貸，應有維護性平、防範性侵作為。

少女在訪談中層吐露「自己小六被徐性侵，只好說服自己和他是男女朋友」；賴文珍分析，從過去實務經驗來看，這類年幼學童和師長間師生戀，兩者間根本不是男女朋友，是典型是利用權勢性侵害行為。

賴指出，一方面少女可能原生家庭破碎、缺乏愛的關照，該名老師發現這點並利用孩子脆弱的處境，前後用甜言蜜語稱「我愛你」、「我喜歡你」，「你在我心中多特別」等，並贈與禮物、帶出門同遊，營造出2人如情侶般生活，對方缺乏的愛或補足，就算覺得奇怪仍誤認老師是她男友。

另外，老師給了孩子願景，甚至利用信賴關係觸碰她身體、性的底線，久而久之溫水煮青蛙下對方習以為常，老師為避免刑責要求保密，告誡不准告訴別人，在種種權利不對等關係下，孩子內心充滿矛盾與衝突，也不知該向誰訴說，漸漸陷入無法自拔。

賴文珍表示，這類師長利用學生需要愛，越界後給予報酬，當事情被揭發少女才會萌生自責、愧疚之感，甚至不惜做出一命賠一命的激動之舉。

她認為，原生家庭的支持固然重要，但性侵加害人的外在控制力必須提前預防，比如讓社會知曉兒童性侵害是很嚴重、也存在的事實，學校校長、老師也責無旁貸，必須從上到下都要有性平觀念，建立起預防性侵氛圍。

她也說，孩子在年幼、青春期時需要陪伴，面對同儕與課業心裡難免會有壓力，但更重要的事身旁有可信賴的重要他人，時時留意有無發出警訊，也要鼓勵他們能說出來求救。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

徐姓男師和少女談師生戀，曝光後對方自責害徐被調查竟投海自盡，勵馨指出，這是很典型的利用權勢性侵。示意圖／ingimage
徐姓男師和少女談師生戀，曝光後對方自責害徐被調查竟投海自盡，勵馨指出，這是很典型的利用權勢性侵。示意圖／ingimage

性侵

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