少女疑遭性侵尋短身亡消防員判無罪 法界：要保存證據

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長偷抄一名女高中生求救電話，之後將對方約出後性侵，女高中生不堪受辱，兩年間尋短十六次均獲救，於今年2月尋短時身亡。全案法官認為女高中生控詞前後不一，雙方雖簽和解書，卻無法證明與性侵有關，諭知陳無罪。法界人士指出，造成該案宣判結果的重要原因是證據不足，導致真相難辨，呼籲被害人一定要勇敢活下去，才能真正制裁加害人。

律師曾艦寬指出，該案事發當下僅女高中生與陳男在場，缺乏目擊者，且女高中生驗傷就診距離案發已1年7個月，即使有驗傷診斷書，佐證力仍不足，若和解書又對事發緣由及目的交代不清，雙方各說各話，女高中生控詞前後不一，之後因尋短無法親身說明案情，確實會讓法官無從判斷真相。

曾艦寬說，針對這起案件，常人大多會以「若沒做錯事，為何要簽和解書」思維來探討，但在實務上確實有定調簽和解書不代表承認，只是為了補償或解決事情的案例。他尚未看過完整判決書，不過若檢方需要上訴，就可能會完備女高中生跟社工或他人的接觸紀錄，用相關資料來證明女高中生有呈現創傷症候群現象。

資深刑警指出，性侵案件若因證據不足判無罪，除對被害者不公平，也會對社會治安造成影響。過去不少性侵害案件因物證發生汙染或破壞，導致證據力被削弱，因此若遇到類似事件，保全證據是最重要的。

女性在遇到類似性侵事件時要如何自保？資深刑警說，若不幸遇襲，一定要尋求安全，設法逃到安全處。萬一真的被性侵，千萬別移動或碰觸現場物品，也別淋浴、刷牙、如廁，要妥善保存任何沾有精液的衛生紙、保險套，以利警方蒐證，並由警方、社工陪同報案驗傷。

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