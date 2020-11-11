快訊

勞保破產的高齡化社會 「下流老人」將更悲慘

苗栗頭份轎車闖紅燈撞翻娃娃車 老師及3名幼童4人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少女疑遭性侵尋短身亡消防員判無罪 法界：要保存證據

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長偷抄一名女高中生求救電話，之後將對方約出後性侵，女高中生不堪受辱，兩年間尋短十六次均獲救，於今年2月尋短時身亡。全案法官認為女高中生控詞前後不一，雙方雖簽和解書，卻無法證明與性侵有關，諭知陳無罪。法界人士指出，造成該案宣判結果的重要原因是證據不足，導致真相難辨，呼籲被害人一定要勇敢活下去，才能真正制裁加害人。

律師曾艦寬指出，該案事發當下僅女高中生與陳男在場，缺乏目擊者，且女高中生驗傷就診距離案發已1年7個月，即使有驗傷診斷書，佐證力仍不足，若和解書又對事發緣由及目的交代不清，雙方各說各話，女高中生控詞前後不一，之後因尋短無法親身說明案情，確實會讓法官無從判斷真相。

曾艦寬說，針對這起案件，常人大多會以「若沒做錯事，為何要簽和解書」思維來探討，但在實務上確實有定調簽和解書不代表承認，只是為了補償或解決事情的案例。他尚未看過完整判決書，不過若檢方需要上訴，就可能會完備女高中生跟社工或他人的接觸紀錄，用相關資料來證明女高中生有呈現創傷症候群現象。

資深刑警指出，性侵案件若因證據不足判無罪，除對被害者不公平，也會對社會治安造成影響。過去不少性侵害案件因物證發生汙染或破壞，導致證據力被削弱，因此若遇到類似事件，保全證據是最重要的。

女性在遇到類似性侵事件時要如何自保？資深刑警說，若不幸遇襲，一定要尋求安全，設法逃到安全處。萬一真的被性侵，千萬別移動或碰觸現場物品，也別淋浴、刷牙、如廁，要妥善保存任何沾有精液的衛生紙、保險套，以利警方蒐證，並由警方、社工陪同報案驗傷。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長遭檢方依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴；新竹地院審理終結，法官諭知陳無罪。圖／報系資料照
新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長遭檢方依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴；新竹地院審理終結，法官諭知陳無罪。圖／報系資料照

延伸閱讀

曾性侵9歲女兒刑滿出獄 男趁女兒探視又伸狼爪

遭姑丈的好友半夜性侵 再見面縮到角落發抖

高雄女高中生熟睡錯過站 公車司機竟涉捏胸強吻

性感影帝坦承曾遭性侵卻拒透露細節 自有一番道理

相關新聞

師生戀曝光少女自責投海 勵馨：典型利用權勢性侵

桃園徐姓老師和當時國小六年級女學生談師生戀，分手後少女自責害徐被調查，前年留下遺書投海身亡，法院依27個妨害性自主罪判徐...

少女疑遭性侵尋短身亡消防員判無罪 法界：要保存證據

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長偷抄一名女高中生求救電話，之後將對方約出後性侵，女高中生不堪受辱，兩年間尋短十六次均獲...

談師生戀傷少女身心害她跳海亡 惡狼師6度躲學校性平會

桃園徐姓國小男老師和當時國小六年級女學生談師生戀，對方自責沒保守秘密，前年留下遺書投海自盡，法院依27個妨害性自主罪判徐...

自責師生戀讓男友被調查 少女投海身亡、狼師被判16年

桃園1名徐姓男老師和當年國小6年級女同學交往，多次在補習班內、出遊時性交，直到她升上高一2人分手，少女坦言自己很像「房思...

少女被偷抄報案電話約出性侵尋短身亡 消防員獲判無罪

新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長2018年值勤接獲一名17歲女高中生報案，陳記下對方電話號碼以簡訊、LINE和對方聯絡...

女兒遭猥褻媽媽原諒同居人 被害少女不原諒判他重刑

男子阿雄與女子小春是同居男女朋友關係，3年前他強行揉捏同居人12歲女兒小蘋的胸部，犯後辯稱小蘋養老鼠，抓老鼠在身上玩，他...

曾性侵9歲女兒刑滿出獄 男趁女兒探視又伸狼爪

新北一名男子因性侵9歲女兒，7年前被法院判刑4年9月，但他刑滿出獄仍不知悔改，去年初又在中和住處二度對女兒伸狼爪，甚至其...

遭姑丈的好友半夜性侵 再見面縮到角落發抖

13歲少女小蘋（化名）長年寄宿在姑丈阿雄（化名）家，2018年8月間，阿雄好友張男深夜潛入阿雄家，強抱小蘋至儲藏室性侵害...

伴娘和丈夫裸體相擁 新娘崩潰提告獲賠30萬元

徐姓新娘找來李姓閨蜜當伴娘，不料卻在闕姓丈夫電腦裡翻出他和伴娘的出遊照，甚至在旅館裸體相擁，提告求償100萬元。士林地方...

人夫偷吃小三嘿咻65次 性愛光碟、大量鹹濕對話成鐵證

桃園劉姓人夫和公司的陳姓小三外遇，2人交往4個多月至少發生65次性行為，直到劉的妻子收到匿名信才得知，法院勘驗劉、陳在L...

高雄女高中生熟睡錯過站 公車司機竟涉捏胸強吻

高雄東南客運的高姓司機，遭控去年10月晚間見16歲女高中生熟睡沒下車，涉靠近揉捏她胸部，喚醒她後更大膽強吻、撫胸，讓女學...

惡公公鹹豬手猥褻兒媳迫失業 警方社會局送辦惡公公

桃園市39歲呂姓女子今天下午在律師林鈺雄陪同，聲淚俱下出面指控，她81歲公公去年9月間，趁呂女照顧他眼疾敷藥機會，突然從...

熱門新聞

科技大廠工程師6萬薪月加班100小時 過勞心肌梗塞猝死

影／外套捲進機車風扇 女撞上千萬法拉利恐荷包失血

女警車禍身亡 同事臉書哀悼「萬分惋惜開朗可愛的她 」

伴娘和丈夫裸體相擁 新娘崩潰提告獲賠30萬元

市價1500萬法拉利撞機車 一人送醫車禍肇因待查

少女被偷抄報案電話約出性侵尋短身亡 消防員獲判無罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。