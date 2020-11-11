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談師生戀傷少女身心害她跳海亡 惡狼師6度躲學校性平會

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園徐姓國小男老師和當時國小六年級女學生談師生戀，對方自責沒保守秘密，前年留下遺書投海自盡，法院依27個妨害性自主罪判徐16年10月；事件曝光時，徐6度不出席學校性平會調查，桃園市政府對他裁罰5萬元，徐不服提行政訴訟，但法院認為他無正當理由，予以駁回，可上訴。

據了解，徐男案發後不斷請假，多次不出席接受性平教育委員調查，當初獲報的警方、教育局人員對徐的行爲非常憤怒，少女走上絕路更令大家心痛不已，桃園市教育局去年1月22日也將他解聘。

經調查，徐被檢舉性侵學生，學校2018年6月15日開性平會受理，事隔不到1個月被害少女就投海身亡，學校多事聯絡徐參加性平會接受調查，並訂10月其中4天請他出席，徐原透過律師回覆10月31日會參加，但事前1天卻又臨時請假。

學校認為，徐男之前已經未事先請假，無故不出席第6次訪談會議，違反性別平等教育法並報請桃園市政府予以裁罰他5萬元。

徐男不服提行政訴訟，主張學校性平會訪談屬行政調查，他10月31日因需心肌灌注檢查、電腦斷層掃瞄才無法出席，本想委託律師代出面，但對方要開庭才臨時請假，徐並稱學校拒絕提供調查、訪談紀錄，害他沒有維護法律上利益的資訊，但自己仍有出席接受調查。 

徐還說，學校前5次發函通知他會議的時間都是夜間或假日，也沒徵得他同意，自己也多次向學校說不同意夜間或假日，認為學校不尊重他，就連請律師代為出席都被拒絕，主張撤銷原處分。

法院審酌，徐男當時是疑似性侵害未成年人的行為人，學校開性平會調查，他有義務親自配合，且校方提前通知開會時間，徐早已清楚相關程序，且學校雖訂假日開會，但是下午時間對於徐作息應無重大妨礙，認定他未出席會議並無正當理由，且他自稱到醫院檢查的項目也無急迫性。

法院認為，徐當時為國小老師，涉及有2名被害學生，其中1名自殺，他無正當理由卻不配合性平會調查，認定桃園市政府依違反性平法對他裁罰5萬元並無違誤，予以駁回。

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徐男和少女師生戀曝光後，學校6度通知徐接受性平會他都無故未到，桃園市府對徐開罰5萬元，徐不服提行政訴訟被法院駁回。示意圖／ingimage
徐男和少女師生戀曝光後，學校6度通知徐接受性平會他都無故未到，桃園市府對徐開罰5萬元，徐不服提行政訴訟被法院駁回。示意圖／ingimage

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