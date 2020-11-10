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曾性侵9歲女兒刑滿出獄 男趁女兒探視又伸狼爪

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名男子因性侵9歲女兒，7年前被法院判刑4年9月，但他刑滿出獄仍不知悔改，去年初又在中和住處二度對女兒伸狼爪，甚至其中一次女兒的男友就睡在旁邊，行徑大膽囂張；新北地院審理此案，今依乘機性交、強制性交2罪判他11年6月徒刑。可上訴。

判決指出，男子的女兒7年前被侵犯後，已由社福機構安置，但她去年1月與男友一起逃離安置，暫時返家居住，因此讓男子有機可乘。

去年1月9日凌晨，男子見女兒與其男友發生性關係後裸睡，竟起色心，不顧其男友就在旁邊，對女兒上下其手指侵，直到女兒驚醒向男友求救才罷手；事隔9天，男子又以新手機利誘女兒，見其拒絕，仍強吻、襲胸，企圖性侵，見女兒打給男友求救才罷手，也趕緊去通訊行買手機給女兒封口。

審理時，男子否認犯行，辯稱看到女兒裸睡是幫忙蓋被子，沒有侵犯，買手機也不是為了和女兒發生關係，但說法未被採信。

法院調查，全案除男子女兒的證述，LINE通話紀錄證明她在第2次案發時曾向男友求救。此外，她雖然曾被男子性侵，但未因此心懷怨恨，對男子的情感仍是想念關心，甚至逃離安置機構目的就是探親，並於審理階段替男子求情，最後認定其說詞並非虛妄。

法庭上，男子的女兒求情，希望法院能判輕一點，但法院認為男子罔顧人倫再犯，行為違反人性且泯滅良知，犯後又矢口否認，因此依乘機性交、強制性交2罪分判4年和9年，合併應執行11年6月。

新北一名男子因性侵9歲女兒，7年前被法院判刑4年9月，但他刑滿出獄仍不知悔改，去年初又在中和住處二度對女兒伸狼爪，甚至其中一次女兒的男友就睡在旁邊，行徑大膽囂張。示意圖／本報資料照片
新北一名男子因性侵9歲女兒，7年前被法院判刑4年9月，但他刑滿出獄仍不知悔改，去年初又在中和住處二度對女兒伸狼爪，甚至其中一次女兒的男友就睡在旁邊，行徑大膽囂張。示意圖／本報資料照片

性侵 新北

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