惡公公鹹豬手猥褻兒媳迫失業 警方社會局送辦惡公公

桃園市39歲呂姓女子今天下午在律師林鈺雄陪同，聲淚俱下出面指控，她81歲公公去年9月間，趁呂女照顧他眼疾敷藥機會，突然從後方抱她掀衣摸胸，還想拉她到房間「傳宗接代」，呂女離家、並遭夫家解雇失業，她出現創後精神恐懼就醫，醫師獲悉通報，社工協助心理諮商、陪同打官司，警方將她公公依強制猥褻罪嫌函送桃園地檢署偵辦中。

呂女大伯受訪時表示，此案已進入司法程序，就讓法院來證明，該幼兒園自去年10月到今年6月，還是有給呂女薪水，因為呂女6月曾初提出做到6月底，園方需要人手才上網徵人，自認解雇呂女是站得住腳，園方諮詢市府勞動局的答覆也說是合法。

呂女控訴指出，她原本擔任護理師，4年前與丈夫結婚，由於公公、婆婆經營幼兒園，她丈夫在幼兒園擔任採買，她婚後就在夫家幼兒園擔任護理師，去年再兼會計工作，平時與公公、婆婆一起居住，去年9月29日，她公公因眼疾手術在家休養、婆婆叮嚀她在家照顧公公，當時2人獨處，她公公突然詢問她夫妻房事，趁她不注意，從後面對她環抱及掀衣摸胸，3次企圖拉她到房間，還說要「傳宗接代」，她受到驚嚇，趁機離開。

她事後告知丈夫及小姑，卻遲遲無下文，此事讓她活在恐懼中，去年10月之後，她不敢再與公公同住一屋，只好離家先搬回自己婚前購買房子居住，今年6月遭夫家解雇 ，失業沒有收入，她覺得「自己快死了」。

律師林鈺雄表示，呂女事後暴瘦健康出問題，求助醫師說出原委，醫院通報，呂女公公為幼兒園負責人，園方知悉發生性侵犯罪行為之虞就應依規定通報，呂女與夫家全都在幼兒園工作，未通報案件、還將呂女解雇，非常惡劣，目前全案進入司法程序，他會全力協助呂女討回公道。