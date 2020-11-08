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溫馨接送情設局 男子計誘未滿16歲前女友進家門涉性侵

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名未滿16歲少女同意讓黃姓前男友送她去打工，黃以忘了帶錢包為由，載少女回家後涉嫌與她發生性行為。被害少女的老師知情後，通知家長報案。黃男承認與少女發生性行為，但辯稱未使用強制手段。檢察官偵結，以與未滿16歲少女性交罪嫌將黃起訴。

檢警調查，被害少女與黃男曾短暫交往，成為男女朋友，交往不久後分手，但仍保持朋友關係，偶爾有聯絡。

今年1月間，黃男得知被害少女在打工，向她表示可以騎機車載她去。少女答應後，黃男約她到住家附近的公園碰面。少女到達後，黃說忘了帶錢包，少女未起疑，隨黃男回家後發生性行為。

少女被侵犯後情緒低落，今年2月中旬上課時，老師發現她神情有異，詢問得知原後委，告知家長帶少女報警提告。檢察官偵訊後，認定黃與滿14歲，未滿16歲少女發生性行為，偵結起訴。

刑法規定，與未滿14歲男女性交者，處3年以上、10年以下有期徒刑。對未滿14歲男女猥褻者，處6月以上、5年以下有期徒刑。與14歲以上、未滿16歲男女性交者，處7年以下有期徒刑。對14歲以上、未滿16歲男女猥褻者，處3年以下有期徒刑。

基隆市黃男涉嫌與未滿16歲少女發生性行為，基隆地檢署偵結起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市黃男涉嫌與未滿16歲少女發生性行為，基隆地檢署偵結起訴。記者邱瑞杰／攝影

性行為 猥褻 打工

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