男高中生隨公車晃動 下體左右貼近性騷2少女臀部

高中學生阿誠（化名），去年底搭公車時，趁車內擁擠，先後以下體觸碰少女小春（化名）、小秋（化名）臀部，經2少女報警，檢察官依違反性騷擾防治法將他起訴，被害2少女撤回告訴，法官判決公訴不受理。

起訴書指出，高中學生阿誠（18歲）於去年12月6 日下午5時8分，在台中市南區高工路搭乘統聯公車後，見車內擁擠情狀，往右前貼近少女小春（17歲），而乘小春背對不及抗拒，將自己下體朝前觸碰小春臀部，經小春發現，以手肘推頂阿誠，他始罷手。

男學生阿誠又往左前貼近少女小秋（16歲），趁她背對不及抗拒之際，隨公車晃動，將自己腿部及下體向前磨蹭小秋大腿及臀部，直至她下車為止。經少女小春及小秋提告。檢察官依違反性騷擾防治法將阿誠起訴。