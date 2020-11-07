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男高中生隨公車晃動 下體左右貼近性騷2少女臀部

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

高中學生阿誠（化名），去年底搭公車時，趁車內擁擠，先後以下體觸碰少女小春（化名）、小秋（化名）臀部，經2少女報警，檢察官依違反性騷擾防治法將他起訴，被害2少女撤回告訴，法官判決公訴不受理。

起訴書指出，高中學生阿誠（18歲）於去年12月6 日下午5時8分，在台中市南區高工路搭乘統聯公車後，見車內擁擠情狀，往右前貼近少女小春（17歲），而乘小春背對不及抗拒，將自己下體朝前觸碰小春臀部，經小春發現，以手肘推頂阿誠，他始罷手。

男學生阿誠又往左前貼近少女小秋（16歲），趁她背對不及抗拒之際，隨公車晃動，將自己腿部及下體向前磨蹭小秋大腿及臀部，直至她下車為止。經少女小春及小秋提告。檢察官依違反性騷擾防治法將阿誠起訴。

依性騷擾防治法第25條第2 項規定，屬告訴乃論之罪，法官審理時，被害人小春、小秋各向法院具狀表示聲請撤回其對阿誠告訴，法官因而判決公訴不受理。

高中學生阿誠，去年底搭公車時，趁車內擁擠，先後以下體觸碰少女小春、小秋臀部，經2少女報警，檢察官依違反性騷擾防治法將他起訴，被害2少女撤回告訴，法官判決公訴不受理。圖／本報資料照
高中學生阿誠，去年底搭公車時，趁車內擁擠，先後以下體觸碰少女小春、小秋臀部，經2少女報警，檢察官依違反性騷擾防治法將他起訴，被害2少女撤回告訴，法官判決公訴不受理。圖／本報資料照

公車 性騷擾 檢察官

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