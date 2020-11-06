酒女控遭強暴打傷胸頸肩紅腫 法官認是被種草莓判男方無罪

陳男在酒店認識上班的酒女小鳳（化名），有意追求她，帶她到摩鐵性侵，她大力反抗遭陳掌摑左臉頰，經被害人報警，小鳳證稱是第一次與陳到摩鐵遭強暴，但法官查出2人曾至摩鐵3、4次，且警察到房間時，屋內擺設整齊，至於她左前頸、胸部、右肩紅腫，是遭陳深吻種草莓而生，台中地院以罪嫌不足判陳男無罪。

檢方起訴指出，陳男於去年7月底結識在酒店上班的小鳳，即有意追求她，而密切與她通訊或會面。同年8月19日下午，他再度邀小鳳外出吃飯、釣蝦，迨翌日凌晨，並與她搭乘計程車前往摩鐵202 號房。

原打算一同食用烤蝦及啤酒，陳男竟趁此機會，未獲小鳳同意，褪去她的衣著，強行性侵害，經她大力反抗，他掌摑小鳳左臉，以此強暴方式，違反小鳳意願，對她強制性交得逞。經小鳳報警處理。

陳男否認強制性交犯行，辯稱案發當日如同先前多次情況，與小鳳相約至汽車旅館內合意性交，當時因她對於所提出應給付3萬，但他僅願給付1萬，小鳳對此深表不滿，性愛過程中突遭她反咬，他一時氣憤呼她巴掌，至於她左前頸、胸部、右肩紅腫，係於性交過程中遭他深吻、種草莓而生，並非毆打所致。

小鳳證稱，陳先在沙發上強將她連身裙脫掉，再將她從沙發上以雙手架在手臂腋下拖到床上，她於過程中極力反抗，他就呼巴掌。然員警到房間時，發現屋內沙發及茶几上物品放置整齊，不似小鳳所稱於沙發上遭陳強脫衣物、現場反係呈現未曾發生衝突、反抗、打鬥的現象。

至於小鳳與陳男先前曾否至摩鐵入宿，她雖稱是第一次與他至這家摩鐵，然經檢察官向摩鐵調取住宿旅客名單，查出2人先後來了3次。