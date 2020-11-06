快訊

白宮發表談話！川普：計算合法選票 我輕鬆獲勝

閃電颱風警戒範圍擴大增台南！花東恆春半島今防豪雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒女控遭強暴打傷胸頸肩紅腫 法官認是被種草莓判男方無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳男在酒店認識上班的酒女小鳳（化名），有意追求她，帶她到摩鐵性侵，她大力反抗遭陳掌摑左臉頰，經被害人報警，小鳳證稱是第一次與陳到摩鐵遭強暴，但法官查出2人曾至摩鐵3、4次，且警察到房間時，屋內擺設整齊，至於她左前頸、胸部、右肩紅腫，是遭陳深吻種草莓而生，台中地院以罪嫌不足判陳男無罪。

檢方起訴指出，陳男於去年7月底結識在酒店上班的小鳳，即有意追求她，而密切與她通訊或會面。同年8月19日下午，他再度邀小鳳外出吃飯、釣蝦，迨翌日凌晨，並與她搭乘計程車前往摩鐵202 號房。

原打算一同食用烤蝦及啤酒，陳男竟趁此機會，未獲小鳳同意，褪去她的衣著，強行性侵害，經她大力反抗，他掌摑小鳳左臉，以此強暴方式，違反小鳳意願，對她強制性交得逞。經小鳳報警處理。

陳男否認強制性交犯行，辯稱案發當日如同先前多次情況，與小鳳相約至汽車旅館內合意性交，當時因她對於所提出應給付3萬，但他僅願給付1萬，小鳳對此深表不滿，性愛過程中突遭她反咬，他一時氣憤呼她巴掌，至於她左前頸、胸部、右肩紅腫，係於性交過程中遭他深吻、種草莓而生，並非毆打所致。

小鳳證稱，陳先在沙發上強將她連身裙脫掉，再將她從沙發上以雙手架在手臂腋下拖到床上，她於過程中極力反抗，他就呼巴掌。然員警到房間時，發現屋內沙發及茶几上物品放置整齊，不似小鳳所稱於沙發上遭陳強脫衣物、現場反係呈現未曾發生衝突、反抗、打鬥的現象。

至於小鳳與陳男先前曾否至摩鐵入宿，她雖稱是第一次與他至這家摩鐵，然經檢察官向摩鐵調取住宿旅客名單，查出2人先後來了3次。

此外，醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書，固記載小鳳經醫師檢查結果，處女膜3 、5 、7 、9 點鐘方向有裂痕，但小鳳與陳男於去年8月20日凌晨發生性行為，而她自該時點前7 天內，曾與其配偶發生性行為，實無從逕予認定她的處女膜裂痕，是因陳強制性交行為所造成。因此判陳男無罪。可上訴二審。

陳男在酒店認識上班的酒女小鳳，有意追求她，帶她到摩鐵性侵，經被害人報警，台中地院以罪嫌不足判陳男無罪。圖／本報資料照
陳男在酒店認識上班的酒女小鳳，有意追求她，帶她到摩鐵性侵，經被害人報警，台中地院以罪嫌不足判陳男無罪。圖／本報資料照

摩鐵 性侵

延伸閱讀

大學生與友人、三女投宿摩鐵卻被踹下床 持刀殺傷對方

擄殺長榮女大生 梁嫌強制性交故意殺人准押未禁見

手機定位發現女友在摩鐵 竟全裸躺陌生男旁邊

女學生與友討論「性」對話 竟是遭連續性侵的開始

相關新聞

酒女控遭強暴打傷胸頸肩紅腫 法官認是被種草莓判男方無罪

陳男在酒店認識上班的酒女小鳳（化名），有意追求她，帶她到摩鐵性侵，她大力反抗遭陳掌摑左臉頰，經被害人報警，小鳳證稱是第一...

師生戀男教師遭解聘 不服提訴訟贏回教職

南部某高中謝姓男老師與同校女學生師生戀，女學生試圖輕生整起事件曝光，學校性平委員會認定謝男性侵女學生，事後也將謝男解聘，...

男大生網路化身「姐姐」教健身 誘少女5度自拍裸照

新北市吳姓男大生前年底在臉書化身為「姐姐」，結識15歲少女，以指導瘦身、豐胸為由，前後5次誘騙少女自拍裸露胸部及下體影片...

扯！教室、廁所..台南補習班狼師涉性侵女學生長達2年

台南市傳出補習班性侵害案件，國民黨台南市議員林燕祝今在議會質詢時爆料指出，永康區補習班一名數學老師涉嫌從2018年開始，...

師範大學男學生邀女同學半夜吃消夜 趁機摸胸揉胸判刑

某師範大學林姓男學生三更半夜邀女同學到實驗室吃消夜，用手摸女同學的胸部，被訴性騷擾；林賠對方8萬元，法官審理，判林拘役5...

越南男在2歲女兒前對10歲少女伸魔爪 女兒哭鬧救了少女

越南籍吳姓男子於3年前，駕車行經台中市南屯區，以問路為由讓10歲少女小美坐上他的車，吳伸手進她內褲摸下體，這時吳未滿2歲...

嘉義男大生涉偷拍女生大腿還發喘息聲 女質疑吃案警方澄清

嘉義縣某私立大學1名女學生在圖書館讀書時被性騷擾，日前向警方報案，警方調查發現該名男大生在今年5月也發生過類似偷拍情事，...

新營有怪怪男涉性擾3女 警約談後送辦

台南市新營南瀛綠都心公園，日來傳出有男子言詞輕薄騷擾3名女生，警方表示，已循線約談該名蘇姓男子，50多歲蘇男是名司機，獨...

網路交友驚魂 女遭性侵下半身赤裸奪門呼救

36歲的葉姓男子透過手機通訊軟體認識家住新北市板橋的妙齡女子，聊天中得知對方為了搬家的事情煩惱，於是誆稱自己有認識的房東...

彰化男醫師偷拍護理師、女醫師如廁 被判刑6個月

彰化縣某醫院35歲李姓醫師去年8月在醫院員工專用廁所內，偷拍女護理師如廁，當場被抓到，事後從其記憶卡發現被他偷拍的女醫生...

性侵入獄前公布被害女個資及照片 在傷口灑鹽2度傷害

黃男被控性侵同在市場擺攤的女子小蓮（化名），被依強制性交罪判3年2月定讞，去年6月8日入獄執行前，在社群網站揭露小蓮的姓...

工程師搭捷運尾隨美籍外語老師 襲胸竟辯要學商用英文

一名在台教授美語身材姣好、皮膚白皙的美籍「蜜桃女孩」今年3月搭捷運要返家，被一名同列車的陳姓工程師一路尾隨跟蹤，還趁下車...

熱門新聞

24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

被害人就活該被糟蹋？王世堅：女大生案罪證確鑿就死刑

影／驚險！婦人駕駛轎車停在平交道 自強號撞上削掉整個車尾

基隆艦男女士官性愛片 女主角賠償多過偷拍上士

台鐵員工誤觸調車線 送醫搶救全身60%以上灼傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。