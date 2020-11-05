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師生戀男教師遭解聘 不服提訴訟贏回教職
南部某高中謝姓男老師與同校女學生師生戀，女學生試圖輕生整起事件曝光，學校性平委員會認定謝男性侵女學生，事後也將謝男解聘，謝男不服，提起行政訴訟，高雄高等行政法院認為，兩人發生性行為後互動頻繁，且拍照時女學生表情自然，判定原處分有誤撤銷。可上訴。
判決指出，謝男是女學生社團指導老師，兩人皆受精神疾病困擾而互相關心，後發展成情侶，謝男向女學生承諾會與前女友斷絕關係，但女學生發現兩人有來往，情緒不穩，2018年3月底在家中用藥不當，送醫救回，兩人事情因此曝光。
事件曝光後謝男主動提交校園性侵害或性騷擾事件調查申請書，後來撤回，但校方已組成性平小組調查，認定謝男性侵成立，將他停聘，並要求繳回已預領薪資9萬多元，謝男提申訴遭駁回，提起行政訴訟。
謝男指稱，兩人交往期間多次發生性行為，都是你情我願。女學生審理時證稱，社團不需老師打成績、兩人發生性行為都是自然而然，沒有強迫，沒有因為發生性關係而給她任何餽贈、特權或好處等。
法院勘驗校方性平小組調查內容，性平小組以不利於謝男的誘導性訊問，讓女學生簡單答覆，性平報告有疑慮，另檢方先前調查，女學生自陳情緒難過主因是與謝男的情感問題，難以認定謝男有利用權勢性交及強制猥褻罪嫌，不起訴處分。
法院認為，兩人分手後仍互傳愛戀與鼓勵等貼圖，可見兩人氣氛融洽，另雙方證詞中皆明證未因性行為得到任何好處，謝男與女學生的對話紀錄中也未出現威脅或強迫等言論，認定校方調查報告中的「強制性交未遂、利用職務權勢性交」有違誤，判定撤銷解聘處分。
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