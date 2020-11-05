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師範大學男學生邀女同學半夜吃消夜 趁機摸胸揉胸判刑
某師範大學林姓男學生三更半夜邀女同學到實驗室吃消夜，用手摸女同學的胸部，被訴性騷擾；林賠對方8萬元，法官審理，判林拘役55日，得易科罰金5萬5000元，緩刑3年，命他提供60小時義務勞務，接受法治教育課9小時。不得上訴。
檢察官指控，林與被害人是某師範大學的學生，2人今年5月5日凌晨1時許，相約在校區實驗室內吃消夜；凌晨2時15分，林見實驗室只有他與被害人，伸手觸摸她的手臂、大腿、腹部、胸部，被害人想起身離開，林又自後方環抱被害人，再以雙手搓揉她的胸部。
法院開庭，林自白犯罪，法官根據林與被害人的對話紀錄、監視器翻拍照片等事證，認定林犯性騷擾罪。
法官認為，林欠缺尊重女性性自主權的觀念，對被害人性騷擾，致被害人留下難以抹滅的陰影，但林無犯罪紀錄，考量他自述碩士畢業、曾任校內研究助理等，依法量刑。
判決說，林犯後深感悔意，為彌補過錯，願賠償對方8萬元，被害人也同意給林緩刑機會，宣告林緩刑3年，而為讓林建立正確的法治觀念，命他向公益機構或團體提供60小時義務勞務，另諭知判決確定時接受法治教育課9小時，因本案採認罪協商，不可以上訴。
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