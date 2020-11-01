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風韻徐娘賣靈骨塔嘿咻3次 疑買賣未成告男性侵
苗栗縣29歲男子在桃園市中壢租屋工作，認識從事靈骨塔買賣的46歲女子，陳男去年2、3月期間，佯稱替該女子介紹客人或出售靈骨塔名義，分別在中壢賓館、汽車旅館及女子住家，陳男3次強制性侵女子得逞，陳男供承親吻、否認性侵，桃園地檢署以女子供詞不一，陳男妨害自主罪嫌偵結不起訴處分。
該女子指稱，她從事靈骨搭買賣生意，工作場合認識陳男，今年2 月13日下午，陳男佯稱協助出售靈骨塔為由，約她在中壢區中北路1家商務賓館房間見面，不理她反抗，對她性侵1次，3月初某晚，陳男又佯稱看靈骨塔產權，相約她的住處，在她不願意下，又性侵1次得逞，隨後3月19日下午，再佯稱介紹客戶買靈骨塔，約她到中壢區中美路1家汽車旅館，仍不理會她反對，再性侵1次得逞。
陳男供稱，他與該女子因為買賣靈骨塔認識，該女子雖是46歲，但他與女子認識一段時間，對該女子有好感，該女也表示對他有好感，2人3次相約見面，只有親吻、沒有發生性關係，且該女未反對。他否認性侵
桃檢表示，該女子今年8、9月複訊，改稱3次過程只遭性侵1次、隨後又改稱因她反抗未遭性侵得逞，供詞前後不一，若該女急於出售靈骨塔，大可約在超商、咖啡廳或公園公開場所見面，何必單獨相約賓館、住家，陳男是否性侵犯行，實有疑義，且無積極證據足認陳男犯行，偵結陳男妨害性自主罪嫌不起訴處分。
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