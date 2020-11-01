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校內親吻觸摸女學生 高職技佐被判休職1年

中央社 / 台北1日電

某高職曾姓技佐被控在校內對女學生進行碰觸、擁抱、親吻、摸屁股及胸部等行為，被校方記2大過免職，並移送懲戒。懲戒法院審理後，判決曾男休職1年。

判決指出，曾男原本在某國立高工擔任技佐被指控於民國107年某日起，在學校教室內對女學生進行碰觸、擁抱、親吻、摸臀部及胸部等行為。女學生表達不喜歡被觸碰及親吻後，曾男仍於108年2月間擁抱女學生。

案件經學校性別平等教育委員會調查後，校方將曾男記2大過免職，移送懲戒法院審理；女學生也對曾男提告，後因雙方和解，台南地檢署將全案不起訴處分。

懲戒法院懲戒法庭審理後，認定曾男除違反校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第8條規定，並違反公務員服務法第5條公務員應謹慎，不得有放蕩足以損失名譽之行為之旨，考量他犯後有悔悟改過態度，判決休職1年。

公務員 性侵

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