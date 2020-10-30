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和少女裸聊、視訊洗澡偷拍 法院認非重度幫他減刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園王姓男子和1名15歲少女交往時，要求對方脫衣裸聊、視訊洗澡過程，卻趁機截圖偷拍裸照，直到對方想分手以此報復，將裸照印成海報四處亂貼；法院考量，王涉犯7年以上重罪，考量他竊錄、散布的不是「重度鹹濕的情色動作照片」予以減刑，依兒少性剝削等罪判他3年6月，可上訴。

檢警調查，王男（18歲）2017年5月透過交友軟體認識少女，交往期間要求對方自拍露出胸部、撫摸及伸舌頭猥褻影像，並將手機架設在浴室和他視訊，藉此全程觀看她洗澡過程。

王自稱只是要「觀賞」，未料卻趁機竊錄、偷拍，將影片截圖成3張照片留存、珍藏，後來少女因個性不合提出分手，王為了報復先傳簡訊恐嚇，2019年1月22日再將偷拍的裸照，加上「淫亂學生上網裸聊」及少女名字等，製作成海報印出。

檢方查，王當晚10點跑到少女住家附近，將海報四處張貼在電線桿、車輛擋風玻璃，直到對方被通知趕緊出門查看，撕除後立即報案，警方也在王的手機查扣偷拍照片，依法送辦；審理時，王坦承不諱，另有查扣電子檔、照片佐證。

法院審酌，兒少性剝削中以違反本人意願使少年拍攝猥褻行為電子訊號罪，法定刑為7年以上，得併科300萬元以下罰金，刑責極為嚴峻，然而王僅利用和少女交往偷拍的3張，本意只是想留存珍藏，況且都不是重度鹹濕的情色動作照片，也缺乏私處局部誇張特寫。

法院認為，其對少女隱私、性資訊自主侵害相對輕，與情色業者以利誘手段讓兒少淪為情色影片製、拍的主角，並藉此廣為散布，兩者行為相距甚遠，考量王犯後坦承有悔意，認為他有堪憫恕之處，依刑法59條予以減刑。

法院審理後依兒少性剝削、妨害秘密罪，各判王有期徒刑3年6月、8月，應執行3年6月。

王男趁和少女裸聊、視訊洗澡偷拍她裸照，不滿對方想分手，竟印成海報亂張貼，法院依依兒少性剝削等罪判他3年6月。示意圖／ingimage
王男趁和少女裸聊、視訊洗澡偷拍她裸照，不滿對方想分手，竟印成海報亂張貼，法院依依兒少性剝削等罪判他3年6月。示意圖／ingimage

偷拍 裸照

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