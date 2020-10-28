男按摩師「想吃豆腐」 手指伸入女子下體判刑3年6月

嘉義市曾姓男按摩師，去年幫一名女客戶油壓按摩，趁機將手指滑入女方陰部，女子離開報警，檢察官偵查認定曾妨害性自主，依利用權勢性交罪起訴，曾當庭承認「想吃豆腐」將手指伸入，但法官認為曾違反被害人意願性侵，依較重的強制性交罪判刑3年6個月，可上訴。

曾男以民俗療法推拿按摩為業，也修習過物理治療師課程，4年前透過友人認識受害女子，女子曾4次到曾男店內按摩，去年11月某日上午，曾先陪女子到醫院辦事，隨即表示要幫女子按摩，騎機車載女子回舒壓店後將鐵門、窗簾關閉。

判決書指出，曾未徵得女子同意，以油壓方式跨坐女子大腿上，將女子衣服掀至腋下，解開胸罩背扣後塗抹精油按摩，還趁機從腋下往胸部外側按壓、撫摸胸部周遭，女子拒絕時曾還稱「妳現在是在抱怨嗎？不想想妳現在是在誰的手上」，女子因此不敢出言反對、抗拒。

曾男又將女子外褲、內褲連同浴巾下拉至臀部下方，趁按摩臀部及大腿內側時，手指滑入女方陰部，女子立即扭動身體掙扎拒絕，曾才停手，女子趁曾男接電話時穿上衣服，以肚子餓為由，請曾載她回家，再由母親陪同報警。

曾男在法庭上承認，為女子按摩臀部時起色心，想偷摸女陰部「吃個豆腐」，故意將手指進入女方下體，承認利用權勢性交，之後曾向女子和女方家人下跪道歉、願意和解，但女子不接受。