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20年資深優良教師強制猥褻女童判刑 受累同事：判太輕

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市張姓老師涉及性侵學生，一審判他應執行4年10月，連同受累的同事無奈表示，既然已發生就要有人受處分，只能表示遺憾。但判這樣的刑責太輕了，應再詳細追查其他被指控的案子。教育局也表達支持嚴懲的立場，痛斥該名教師對學童伸出狼爪、侵犯身體的行為，不僅傷害學童，也重創教育人員形象。

台南市教育局表示，獲知陳姓老師涉及強制猥褻學生後，就展現積極處理態度，火速解聘並通報全國不適任教育人員，終身不得任用，並主動將性平調查報告全數移送檢調偵辦。教育局強調申，保護學童身心健康是教育人員首要責任，已全面檢討相關機制，全力預防類似事件再次發生。

教育局表示，性平事件零容忍，不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰的「三不一有」原則已明確宣示，對違反規定者和失職人員一律嚴懲。除對行為人處解聘處分外，第一時間對校長記1大過處分，校長並已離開主管職務。同時積極調查處理其他行政違失人員，因全案歷時較久，將案件行政調查報告依照性平案件確認進度分3階段進行，第1及第2階段行政違失調查報告已經完成，總計10多人受到議處，第3階段行政調查報告涉及法令變更等適用疑義，較為複雜，不過調查報告已完成，正與法制單位研商法律適用問題，一旦確定，立即依程序辦理，從重論處，絕不寬貸。

台南市教育局表示，已全面檢討並改進策進作為，陸續發布學校性侵害、性騷擾或性霸凌預防、處理及輔導的注意要點，全面制度化性平事件的預防及處理作為，包含規範學校教室環境，教師不得單獨與學生相處、課後到校辦公登記制度、設計相關教材指定納入課程教學，定期辦理入班宣導等作為。

另為管控學校辦理案件進度，建置「台南市校園安全防護網」列管師對生性別案件，並成立校安事件諮詢輔導小組協助學校輔導改善等，同時提供多元化申訴管道，設置申訴專線(06-2959023)及信箱(help580@tn.edu.tw)並製發貼紙黏貼聯絡簿，希望從預防、處理及輔導追蹤全面守護學生校園安全。

台南市教育局加強網路安全使用及防治性剝削宣導。圖／台南市教育局提供
台南市教育局加強網路安全使用及防治性剝削宣導。圖／台南市教育局提供

性侵 猥褻

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