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桃園少女告邱姓男子性侵 這個原因他獲不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市19歲男子與國2少女發生性行為，少女提告不願意下發生性行為，男子辯稱生殖器受傷、否認與少女性行為，桃園地檢署偵結妨害自主罪嫌不起訴處分。 示意圖／ingimage
桃園市19歲男子與國2少女發生性行為，少女提告不願意下發生性行為，男子辯稱生殖器受傷、否認與少女性行為，桃園地檢署偵結妨害自主罪嫌不起訴處分。 示意圖／ingimage
桃園市19歲邱姓男子與國2少女今年5月間晚上在桃園區國際路住家發生性行為，事後少女提告，少女先是說自己逃家，在邱男發生性關係，隨後偵訊改稱她當時被綁住、被打，不願意仍被邱男性侵得逞，邱男辯稱自己生殖器受傷、否認與少女發生性行為，桃園地檢署今天表示，少女事發近1月驗傷，無從作為不利被告認定，偵結妨害自主罪嫌以不起訴處分。

檢警調查，邱姓男子與國2少女（14歲）為交往男女朋友關係，少女今年5月前，曾與邱男發生性行為，今年5月15日晚上，少女到邱男住處過夜，睡醒與邱男發生性行為，家長獲知憤而提告。

少女警訊供稱，邱男在她剛睡醒詢問，要不要「嘿咻」，她就答應。但她在檢方偵訊改稱，是邱男將她綁住、還打她，並在她不願意下被性得逞，警訊時她不敢拒絕，雖與邱男說好，心裡還是不願意。邱男卻供稱自己當時生殖器受傷，否認與少女發生關係

桃檢表示，少女前後說法不一，直到6月7日驗傷發現少女陰部存有陳舊性撕裂傷，少女供稱5月之前曾與邱男發生性行為，檢方另以妨害性自主罪嫌案偵辦，這次驗傷距案發事隔近1月，少女驗傷結果無從作為不利被告認定，礙難論斷邱男與少女性行為，罪嫌不足，偵結妨害性自主罪嫌以不起訴處分。

性行為 妨害性自主 男性

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