獨／男犯強盜案被逮 意外破7年前疑撿屍性侵案

一名女子7年前疑遭撿屍性侵，報案後警方在體內採得男性檢體，卻比對不出嫌犯身分。直到今年7月，張姓男子因涉及毒品、妨害自由及強盜案，經DNA比對才查出他幹下7年前這起性侵案。張向警方承認載被害女子去摩鐵，對方沒反抗發生關係，但否認下藥迷姦。警詢後依妨害性自主罪嫌函送法辦。

據悉，2013年5月間，該名女子下班後帶著酒意到友人住處，期間張男見女子酒醉，吐的一蹋糊塗，喪失行為能力，便以載回家睡覺為由將女子抱起，搭計程車到汽車旅館加以性侵。

隔日，女子酒醒後發現自己全裸在床，下體疼痛，懷疑遭性侵，到醫院驗傷，警方經醫院通報循線找來女子了解案情。女子告訴警方，事發當晚她毫無意識，不知道自己如何進入汽車旅館、如何與對方發生性行為，最後決定提告性侵。

警方雖根據女子描述找來當晚3名友人，但3人警詢時說詞推託，且與女子說法有出入，雖然警方調閱監視器一度鎖定張男涉案，也在女子下體採得精子檢體，女子卻拒絕再到案說明、指認，導致警方比對多年仍無法查出相符檢體，案件逐漸變成一起未破冷案，直到今年7月，才嶄露破案曙光。

今年7月間，張男涉入毒品糾紛，與一票友人將一名彭姓男子押走，持空氣槍控制對方行動，揮舞西瓜刀作勢狠砍彭手指，再將其圍毆，最後逼簽18張金額達一千兩百多萬元本票與借據，另搶走彭手中的金戒指；之後彭向警方報案，警方組成專案小組，持拘票將張與一票友人逮捕，依妨害自由、恐嚇、強盜等罪嫌法辦。