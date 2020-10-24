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遭經紀人性侵隱忍不發 怕家人知道她幹這一行

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

應召女小蘋（化名）去年與許姓經紀人關係生變，遭許性侵害，她向先前的恩客阿忠（化名）求救，阿忠從窗外跳入房間與許扭打，救出小蘋後離去，

她擔心自己從事賣淫行為遭揭露，僅能隱忍不發，未料許竟控告阿忠傷害等告訴，小蘋到庭作證始曝光，台中地院依強制性交罪將許判刑3年6月、圖利容留性交及恐嚇罪各判6月。可上訴。

判決書指出，許男自2018年12月15日起至2019年2月間，擔任小蘋的經紀人，容留、媒介與人發生性交易，後來2人關係生變，小蘋有意與許男疏遠，也不願與許嘿咻。

許男於2019年2月18日下午，藉口為小蘋安排工作，要求她至套房，兩人發生口角爭執，他阻止她離去，小蘋遂藉口至廁所內，伺機以手機向阿忠求救，待她離開廁所後，許將她強行拖至床上，脫去衣物，以童軍繩綁住她的雙手，脅迫她為他口交得逞，又以手撫摸她胸部、下體，惟因情緒激動而無法勃起。

過程中小蘋持續掙扎呼救，並伺機按下手機通話鍵讓阿忠知悉她境況，阿忠遂依據先前與她從事性交易印象，至該處尋找小蘋，聽到她呼救聲後，自房間窗外目睹將全裸的小蘋強壓於床上，旋自窗外跳入房間內架開，兩人發生扭打，小蘋即趁機穿好衣服後與阿忠離開現場。

許男心有不甘，於同年3月4 日，以LINE通訊軟體傳送「她的內衣泳衣露毛照，我都會傳給客人」、「你可以當我瘋了，但我都會做的到，她折磨我夠久了，也騙我太久了，這些我都會還她」、「隨便她，我沒在怕，我要玩死她太容易了，婊子無情我終於體會到了」等語予2人共同的朋友小美，經小美轉告小蘋，致小蘋心生畏懼。

小蘋因擔心自己從事性交易之事遭揭露，僅能隱忍不發，後來因許男於去年9 月23日至台中地檢署對阿忠提出侵入住宅、傷害等告訴，經小蘋到庭作證始曝光。許男否認性侵被害人，法官不採信，予以判刑。

應召女小蘋去年與許姓經紀人關係生變，遭許性侵害，台中地院依強制性交罪將許判刑3年6月、圖利容留性交及恐嚇罪各判6月。可上訴。圖／本報資料照
應召女小蘋去年與許姓經紀人關係生變，遭許性侵害，台中地院依強制性交罪將許判刑3年6月、圖利容留性交及恐嚇罪各判6月。可上訴。圖／本報資料照

性交易 性侵

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