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女學生與友討論「性」對話 竟是遭連續性侵的開始
台中市民范姓男子傳LINE給女高中生小蘋，以他持有與她談論關於性的私密對話紀錄，並掌握她的個資及生活狀況，恫嚇與他發生性行為，被害人心生畏懼，與他至摩鐵嘿咻，范再以公布2人性愛影片，脅迫小蘋再三與他發生性關係，經被害人提告，台中地院依強制性交等罪將他重判10年8月。可上訴二審。
判決書指出，范男去年7月間透過通訊軟體結識未滿15歲少女小蘋，並知悉她就讀高中，認有機可趁，先將他所查得小蘋的臉書照片擷圖以LINE傳送予她，表示已掌握她的個人資料及生活狀況。
范男再向小蘋恫稱，他持有與她談論關於性的私密對話紀錄，若不外出與其發生性行為，即要將對話紀錄告知她父母、同學，致她心生畏懼，於7月下旬與他至摩鐵發生性關係。
去年8月間，范以前次與小蘋發生性行為照片，恐嚇若不外出陪他發生性行為，將公布性愛照片，脅迫她再次與他至摩鐵發生性關係，被害人擔心性愛照外洩，再次遭范性侵害。
范男於去年9月8日要求她拍攝自慰影片供其觀覽，並稱「妳需拍攝影片供我自慰，若不拍影片，我會受不了，就要妳出來陪我做愛」等語，小蘋遂自行拍攝裸露下體及自慰之影片，傳送給范。
不久後，范再度要求小蘋拍攝影片供觀覽，為她所拒，即恐嚇「那好喔，妳都這麼絕了，那我也不用客氣了」、「你不用想了，沒可能最後一次，妳再說一次，我就每個禮拜都找妳」，被害人畏懼范公布猥褻影片，不得不應允與范發生性行為，於今年元月17日至摩鐵，再次遭他性侵。經被害人的媽媽報警處理。
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