「胸部很有料」健身教練按摩女學員還摸下體 提告結果出爐

國內某連鎖健身房的賴姓教練，被女學員指控以放鬆肌肉名義，帶至頂樓樓梯間，涉要她躺他上面，並掀衣按摩胸部、更以手指撫摸下體；賴姓教練偵訊時辯女學員沒抗拒，高雄地檢署認為，兩人待的樓梯間是開放式的，女學員可自行離開或呼救，她也承認當下沒拒絕，全案性侵或猥褻的事證不足，將賴不起訴。

女學員指控，賴姓教練指她的肌肉太緊繃，帶她到頂樓，並將按摩床放地上讓她躺著，他隔著她衣服按壓乳房外圍；賴姓教練接著自行平躺，要她仰躺在他身上，賴就把她衣服、內衣上掀使胸部裸露，「我沒拒絕，因為他持續教導我怎麼放鬆」，但她感到有點怪，就這樣徒手按壓持續半小時，賴還說「妳胸部很有料」。

女學員控訴，上半身按完後她趕緊拉下衣服，賴姓教練說要放鬆大腿肌肉，並以「調整骨盆」要她褪下外褲，賴就按壓大腿前側、腹部下側，趁機把手伸進她內褲撫摸1到3分鐘，「我當時覺得很不對勁，就找藉口要拿便當」，不過賴姓教練說最後再放鬆一下，直接用手指性侵，她嚇到而沒拒絕，藉要去拿便當，賴才讓她離開。

賴姓教練辯稱，按摩胸部邊緣時女學員沒拒絕，她也自己掀起內衣或拉下外褲，他伸手撫摸下體時，「她眼睛閉著沒有抗拒我」，但沒侵入下體，整個過程都沒有違反她意願。