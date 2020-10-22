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惡狼！男子5年來性侵3少女 還害其中一人懷孕

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

蔡男5年前與15歲少女小春合意性交，被判刑6月確定，又強暴18歲女學生小秋被判刑4年，犯後再於去年與13歲少女小蘋嘿咻，致小蘋懷孕家人提告，台中地院依妨害性自主罪將他判刑3年6月。示意圖／聯合報系資料照
蔡男5年前與15歲少女小春合意性交，被判刑6月確定，又強暴18歲女學生小秋被判刑4年，犯後再於去年與13歲少女小蘋嘿咻，致小蘋懷孕家人提告，台中地院依妨害性自主罪將他判刑3年6月。示意圖／聯合報系資料照

台中市民蔡姓男子5年前與15歲少女小春合意性交，致小春懷孕產子，被判刑6月確定，又強暴在補習班就讀的18歲少女小秋，被依強制性交罪判刑4年，犯後再於去年與13歲少女小蘋嘿咻，致小蘋懷孕家人提告，台中地院以2人為合意性交，且雙方達成和解，依妨害性自主罪將他判刑3年6月。

檢審查出，蔡男於2015年9月間，透過友人認識15歲少女小春（化名），同年底至2016年3月，帶小春至他的住處發生3次性關係，致小春懷孕產子，法官依妨害性自主罪將蔡判刑6月確定。

蔡又於2018年3月間，在臉書結識18歲的少女小秋（化名），她於同年3月15日晚間，自補習班下課後，搭蔡的機車，因信任蔡的保證，與蔡返回他的住處借住2晚，蔡於遵守約定大約計43小時後，於同月17日下午，性侵害小秋得逞。法官依強制性交罪將蔡判刑4年。

蔡與小春嘿咻被判刑6月，2018年入獄服刑，2109年初出獄後，因參加廟會陣頭而結識13歲少女小蘋（化名），進而成為男女朋友，同年8月間起至同年11月16日止，與小蘋共同居住在中市他的住處。

在未違反小蘋意願下，連續發生7次性行為。後來因小蘋的媽媽察覺女兒下腹微凸，帶小蘋至婦產科就診，經超音波檢查診斷已妊娠約21週，而報警處理。

合議庭考量蔡男因一時衝動、思慮不周犯案，但犯後坦承犯行，知所悔悟，與被害人達成和解，顯見犯後已採取積極彌補過錯舉動，具體展現誠心悔悟態度，犯罪情狀顯可憫恕，依刑法規定減輕其刑，予以判刑3年6月。

懷孕 妨害性自主 性侵

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