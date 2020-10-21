看日出亮刀性侵女大生 白牌司機判刑7年6月

白牌計程車司機孫姓男子，今年5月邀約妙齡女大生到擎天岡賞日出，卻開車往北投竹子湖，亮出長達約13公分的黑色蝴蝶刀恫嚇「想要屍體倒在路邊嗎？」強逼女子脫衣褲，強制性交得逞，又持手機拍攝隱私部位。士林地院依孫犯攜帶凶器強制性交罪，處7年6月徒刑；犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

今年5月20日孫開車載著楊姓朋友、楊的朋友女大生，及2名女網友，1車5人到新北石門區淺水灣夜遊，凌晨4時許，孫陸續送其他人返家，最後載著女大生要返回士林區住處途中，突然邀約女大生到擎天岡看日出。

當天5時許，孫開車停在人煙稀少的竹子湖路，下車貼近後座的女大生稱「我想來一發」，但女大生拒絕哭喊，孫涉嫌拿出1把約13公分的蝴蝶刀，貼近女大生脖子恫稱「你想要你的屍體倒在路上嗎？」

女大生心生畏懼打開車門逃跑，不久摔倒受傷，隨後遭孫追上返車，威脅脫下衣褲，命替口交，孫還用手指、生殖器插入陰道性侵，過程中分別用兩隻手機拍下口交、裸露胸部等過程。

孫辯稱，以為這是男女朋友上的交往，沒有違反女大生意願，否認拿蝴蝶刀恐嚇，在汽車後座「自然發生」性行為，女大生不滿他拍影片才提告，女大生的傷勢是自己跌倒的。

女大生說，「當時只想要活命，只能先順著他。」會依孫的要求替他口交、發生性行為，沒有反擊或咬他，是因為「他有刀」知道有凶器，當然不敢激怒他，且當時腳已經受傷、眼鏡也掉了，近視很深，看不清楚周圍，沒穿衣服根本沒辦法逃跑。

合議庭指出，女大生為弱女子，獨自遭載往陌生無人的環境，遭性侵過程曾抗拒逃下車，但孫身高178公分、以刀械威脅，女大生僅約150公分體重不到40公斤，明顯弱勢，遭追回才放棄抵抗；遭性侵後孫開車載她返家，未脫離孫掌控、人生安全前，不敢輕舉妄動。