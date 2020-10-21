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光頭男強擄女學生性侵 無恥瞎扯兩情相悅遭重判10年半

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園4月驚傳1名光頭刺青男當街擄走女學生性侵，引起社會轟動，檢警查獲王姓男子誘騙、持刀逼迫少女上車載到郊區染指，落網還辯稱「彼此是兩情相悅」，檢方痛斥他為逞獸慾公然擄人，起訴求重刑，法院也批王辯詞荒誕無稽、態度惡劣，依加重強制性交罪重判王10年6月，可上訴。

檢警調查，王男（54歲）今年4月23日下午5點多開車到大園區科二街，見1名國中少女放學經過，上前佯稱在等他們學校1名騙他錢的老師，藉故騙她靠近車旁檢視老師照片，但對方拒絕要離開，王竟持刀威脅少女上車，還用充電線捆綁她雙手。

王一路開到觀音區，在車上對少女猥褻、強制性交，中途王再到附近公園上廁所時，少女趁機脫困奔逃向附近住戶求救；案發後有網友在臉書PO文指出，1名光頭刺青男擄走下課女學生企圖性侵，引起社會譁然，警方也也在24日凌晨循線逮捕王，起獲作案凶刀。

檢方當時將王聲押獲准，痛斥王男公然擄人逞其獸慾，造成社會治安重大衝擊，偵查1個多月依刑法第222條第1項第8款之攜帶兇器加重強制性交罪嫌起訴王，建請法官從重量刑。

審理時，王否認強制性交，辯稱以為少女20幾歲，還說對方「自願和他發生親密行為」，之後是故事讓她有機會逃跑等語；但少女指證歷歷，並有路人證詞、行車記錄器、起獲凶刀以及驗傷佐證。

法院認為，少女為涉世未深國中生，和王男不相識、無糾紛，對於當日證述若非親身經歷，斷無刻意攀誣、誇大不實必要，且若遭王威嚇推進車、捆綁，當無同意王猥褻性交意願，可見王辯稱2人是兩情相悅屬荒誕無稽之談，不予採信。

法院指出，王男為滿足私慾，持凶器對少女強制性交，造成對方身心靈難以抹滅傷害，犯後還以兩情相悅等荒誕辯詞，至今都沒取得少女及家屬原諒，態度惡劣、也無真誠悔悟。

法院審酌，刑法222條加重強制性交罪為7年以上有期徒刑，考量少女父親當庭表示希望重判，依成年人故意對少年犯攜帶凶器強制性交罪，判王有期徒刑10年6月。

王男持刀擄走少女強制性交，落網還辯稱對方是自願和他發生關係，法院認為王辯詞荒誕無稽，依加重強制性交罪重判他10年6月。圖／報系資料照
王男持刀擄走少女強制性交，落網還辯稱對方是自願和他發生關係，法院認為王辯詞荒誕無稽，依加重強制性交罪重判他10年6月。圖／報系資料照

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