嘿咻22次換iPhone 11 他面試少女陪酒逼「試用」下場慘

桃園盧姓男子在網路招募坐檯陪酒、性交易，有少女想買iPhone 11手機、染頭髮上門應徵，但盧要求得先身體檢查及「試用」，藉此性交猥褻、甚至硬上，至少有10名13歲至17歲少女遇害，法院痛批盧造成少女無法抹滅傷害，依妨害性自主罪、兒少性剝削罪共19罪，判他13年10月，可上訴。

檢警調查，盧男（42歲）去年9月7日起和另名少年用網路招募少女性交易，盧接連和應徵者表示，接客前必須經過他「試用」，多次約到汽車旅館面試，命少女脫到剩下內衣還伸手撫摸猥褻、性交，過程還用手機錄影，事後會給對方1000元至3000元不等報酬。

檢方還查出，其中1名少女因缺錢染頭髮，透過朋友引介找上盧，他和少女談妥以4000元性交易後就到旅館發生關係，但事成竟以身上錢帶不夠為由沒給對方錢；幾天後盧又在交友軟體認識另名少女，得知她想買iPhone 11手機，就約好用22次性交代價換取，並發生性行為。

此外，盧發現1名陪酒少女急需用錢，佯稱可提供10萬元現款借她，卻把對方帶到旅館，利用她隻身不敢反抗逼脫光衣服、幫口交得逞。

審理時，盧男大致坦承犯行，與多名被害少女供述相符，僅否認有對1名少女硬上，辯稱有向對方說應徵流程就是檢查身體、幫他口交，沒有違反她意願；但少女證稱，有拒絕做性交易工作，也質問盧為何要脫衣服檢查，但被帶去陌生環境只能照著盧要求，性交都是違反她意願，也有傳訊求救。

法院審酌，盧男為智識正常成年人，利用少女心智未成熟，對金錢、性自主觀念未健全，竟招募坐檯陪陪酒、性交易，甚至以應徵流程必須「試用」為由，陸續對10名少女下手，造成對方身心難以抹滅傷害，但考量盧犯後坦承，指認集團成員，有表示希望和解等，態度尚可。