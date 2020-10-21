惡情侶檔招4少女賣淫 他3P試車還狠詐恩客
31歲謝姓男子與26歲蔡姓女友遭控經營應召站，去年11月起在臉書陸續招募4名未成年少女加入賣淫，謝還分別自己「試車」、和2女「3P」；後來17歲少女蘇蘇翻臉離去，一度遭謝及蔡女等人押走討債。高雄地檢署偵查發現，4少女共被媒介性交易209次，全案依兒少性剝削條例等罪起訴謝、蔡女。
檢方調查，謝姓男子及蔡姓女友去年11月在臉書社團「高雄求職兼差打工區」刊登求職資訊，吸引翹課逃家的14歲少女「夢夢」留言，兩人租屋讓她住，並在LINE群組以1小時3500元價碼替她攬客從事全套性交易，後來夢夢介紹朋友16歲少女「可可」加入，價碼為1小時3000元；17歲「蘇蘇」則看見臉書PO文加入，價碼2500元至4000元不等。謝姓男子等人每次都抽成1000至3000元不等，
另還有名14歲少女「琳琳」被以1萬8000元媒介性交易，但男客抵達汽車旅館後發覺太年輕，一再詢問得知真實年紀，沒性交卻仍付錢才離去；謝從中抽走3000元，少女賺得1萬5000元。
檢方查出，謝姓男子還以貸款、協助買機車，分別找4名少女「試車」，甚至與夢夢、可可進行「3P」，謝和琳琳性交時，還稱要給其他應召站成員看，而拍攝全程。
檢方查出，1名恩客跟其中蘇蘇太親密，今年2月謝等人竟聯手謊稱她遭竊、欠買車分期款等，騙他共匯款6萬元，之後還將男客約出，蘇蘇假裝欠經紀公司錢將被押走，再詐得4萬1000元；蘇蘇分得1萬。
蘇蘇後來跟應召站翻臉，今年3月間不告而別，謝姓男子等人欲追討先前拐騙男客時分得報酬、私下攬客的欠款，找人裝嫖客約蘇蘇到苓雅區的汽車旅館，又押到青埔捷運站附近，一度被警方盤查，但蘇蘇不敢求救，謝等人再押至大社區租屋處，最後蘇蘇的胞兄出面交付8萬多元才獲釋。
蘇蘇向警方報案，檢警今年6月30日發動搜索，逮應召站6名成員，循線通知男客到場，訊後聲押謝姓男子、蔡女獲准；經調查，4女共被媒介性交易209次，謝姓男子等人承認大部分罪名，全案依違反兒少性剝削條例、妨害自由等罪起訴6人，本月初移審，雄院裁定謝及蔡女續押。
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