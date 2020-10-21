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被爆摩鐵硬上女粉絲 「村長」澄清提告：只有吃麵線

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

綽號「村長」的桃園市議員詹江村被爆料，帶女粉絲上汽車旅館硬上得逞，事後詹「射後不理」讓女生心寒。詹江村今天否認女粉絲指控，表示只和對方吃麵線、在車上聊天，「沒有上摩鐵」，並反指女粉絲有精神疾病，任何在摩鐵的敘述「都是幻想的」，早上已經到桃園警分局提告女方加重誹謗。

詹江村也在臉書粉絲專頁說明，表示該女最開始常常熱心以語音留言方式，主動提供館長直播談論內容，當時自己跟館長正天天交戰，有一天自己錄影後迷路經過不知道是中和還是永和，印象記得她說她住那裡，因為還沒有吃飯便跟她聯繫。

詹表示，當時想順道問問對方是否有其他情報及附近是否有小吃店，後來將車停她家隔壁門口吃麵線後，她上車在車上告知館長又說什麼，但自己聽了覺得沒有什麼情報價值，所以逕行離開，後來對方有傳了訊息，「我習慣直接按一個讚！」

未料女方開始指控詹江村「射後不理」，詹說，對方還在各大電視台yt聊天室留言爆料，也跟所有直播主爆料，提供的診斷證據是精神科的診斷病患自述，及當晚不知名汽車旅館發票，又聲稱拿到他的貴賓卡。

「如果真的被我性侵，保存證據怎麼會是第一時間留下發票跟看精神科，而不是報案跟醫院驗傷呢？」詹江村也反指，對方稱說怕影響韓國瑜選舉，所以隱忍到今才爆料，「鬼扯，這一年多來，她不止在yt聊天室四處散布，也在各大群組散布」，應該很多人也都看過了！因此自己決定今天直接到分局提告。

詹江村強調「沒和對方上摩鐵」，當天對方先上他的車，就提到去吃女方家裡附近的小店吃麵線，吃完後，對方又說要講一些內容又上車，但沒什麼有價值內容，「我就直接離開了」，完全沒有上摩鐵，至於女方指控身上胎記云云，詹江村表示全是對方幻想，「對方已把自己當成受害者」，幻想受害情節。

詹江村強調，自己到分局提告對方加重誹謗，「若我真有性侵，不就是自投羅網」，也無奈表示粉絲的騷擾不少，讓他不堪其擾，有另名網友指控他有三妻四妾、與前妻有很多小孩要養等，今天還要出庭說明。

市議員詹江村被爆料帶女粉絲上摩鐵「射後不理」，他澄清否認。圖／本報資料照
市議員詹江村被爆料帶女粉絲上摩鐵「射後不理」，他澄清否認。圖／本報資料照

詹江村 館長

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