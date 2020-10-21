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國中性霸凌 教育處：台東教育史罕見嚴重性猥褻
台東縣某國中發生棒球國三學長霸凌國二學弟，不但四次動手毆打，還威逼當眾手淫。台東縣教育處表示，這次事件是台東教育史上，少見的嚴重性猥褻。
縣教育處表示，發生此事，甚為遺憾，也在接獲校方校安通報後，就啟動相應作為，包括提供受害生輔導、要求學校加強宿舍管理、請學校提報校園環境改善計畫避免校園安全死角， 教育處專案補助經費。
教育處指出，事情爆發是9月17日中午，校長發現受害學生眼角瘀青，加以詢問得知該生前一天在宿舍被學長霸凌，學校立即啟動校安通報，隔天請雙方家長到校召開輔導會議，施暴生與家長雖向被害學生及家長道歉，隨後受害生說出今年放暑假前，曾被同一學長霸凌威逼當眾手淫， 學校立即啟動性平調查，最終施暴的國三生被記大過一次，轉學外縣市。
教育處表示，此事教育處責無旁貸，除向受害學生及家長表示歉意，承諾會加強督導要求學校積極改善，避免憾事再發生，要求學校落實學生輔導措施，讓學生早日回到正常學校生活。
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