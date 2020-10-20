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6旬老翁伸手摸小二女童下體 女童指有監視器他才停
嘉義縣海區6旬老翁日前帶8歲女童到夾娃娃機店，在店內隱蔽處以蹲姿，將右手指伸入女童短褲內，撫摸女童下體約3秒鐘，女童將老翁右手推開後，手指店內監視錄影器提醒，老翁才停止，事後經女童父母親提告，檢方依猥褻罪起訴，法院判處有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。
判決書指出，老翁與女童父親相互認識且具遠親關係，老翁因而認識國小2年級女童。去年10月4日下午2時許，老翁陪同女童及其母親，至嘉義縣海區某娃娃機店內遊玩，因女童母親要購物、暫離夾娃娃機店，老翁將女童帶至該夾娃娃機店內角落隱蔽處，蹲在女童前方，將右手伸入女童所穿著短褲內。
老翁以手指來回撫摸女童下體約3秒鐘，女童發現有異，抬頭望見夾娃娃機店內角落上方設有監視器，慌忙將老翁右手推開，並手指該監視錄影設備，老翁才停手，檢警偵訊時，老翁坦承犯行。
法官認為，老翁為滿足個人私慾，明知受害者是未滿14歲學童，性自主及判斷能力均未臻成熟，竟對其作猥褻行為，造成人格身心發展不良影響，觸犯刑法對未滿14歲之女子猥褻罪，念其犯後坦認己過，已取得被害人家屬諒解、不追究，並同意給予緩刑機會，依法判刑。
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